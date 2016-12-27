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Almanya’da TOMA suyuyla yaralanan göstericiye 120 bin Euro tazminat ödendi

27 Aralık 2016 19:27

Ahmet Yıldırım / Dortmund, 27 Aralık (DHA) – Almanya’da TOMA’nın sıktığı tazyikli sudan yaralanan bir göstericiye 120 bin Euro tazminat ödenmesi kararı alındı.

Ahmet Yıldırım / Dortmund, 27 Aralık (DHA) – Almanya’da TOMA’nın sıktığı tazyikli sudan yaralanan bir göstericiye 120 bin Euro tazminat ödenmesi kararı alındı.

Stuttgart tren garının yenilenmesi amacıyla uygulamaya konulan “Stuttgart 21” projesine karşı olanların 30 Eylül 2010 tarihinde düzenlediği protesto gösterisine polis sert müdahalede bulunmuştu. TOMA’ların sıktığı tazyikli suyun yüzüne gelmesi sonucu gözlerinden yaralanan Dietrich Wagner adlı gösterici, Baden-Württemberg eyaleti tarafından önerilen 120 bin Euro 'acı parasını' kabul etti.

Dietrich Wagner’in avukatı, Wagner ile birlikte üç kişinin daha eyalet hükümetinden tazminat aldığını söyledi. Bir başka müvekkilinin 14 bin 500 Euro tazminat aldığını belirten Avukat Frank Ullrich, diğer iki müvekkilinin aldığı tazminat miktarını açıklamadı. Frank Ullrich, alınan tazminat miktarından çok yapılan müdahalenin yanlışlığının kabul edilmesinin müvekkilleri için daha önemli olduğunu söyledi.

Davaya bakan Stuttgart İdare Mahkemesi, Kasım 2015 tarihinde verdiği kararla polisin TOMA’larla yaptığı sert müdahaleyi yasalara aykırı bulmuştu. Baden-Württemberg Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann ise, 2015 yılı sonunda polisin müdahalesi sonucu yaralanan göstericilerden özür dilemişti. Baden-Württemberg hükümeti, göstericilere yaptığı tazminat önerisinin 31 Aralık tarihine kadar geçerli olduğunu duyurmuştu.

30 Eylül 2010 tarihinde gerçekleştirilen gösteriye sert müdahale eden polislerin sıktığı tazyikli su gözüne isabet eden Dietrich Wagner’in kanlar içerisindeki görüntüleri dünyada büyük yankı uyandırmıştı.

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