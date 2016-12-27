Antalya'da jandarma ekiplerine ateş açıldı: 1 asker yaralı (3)

DENİZLİ'DE BİR KADINI ÖLDÜRMEKTEN ARANIYOR

DENİZLİ'DE BİR KADINI ÖLDÜRMEKTEN ARANIYOR

Antalya'nın Konyaaltı İlçesi'nde, kendisini gözaltına almak isteyen jandarma ekibine silahla ateş açarak bir uzman çavuşu yaralayıp, kaçan 46 yaşındaki Ali Uçaner'in, geçtiğimiz 3 Ağustos tarihinde Denizli'nin Bekilli İlçesi Sırıklı Mahallesi'nde cinayete karıştığı belirlendi. Kasten adam öldürme suçundan aranan Uçaner'in tütün tarlasında çalışan 35 yaşındaki 4 çocuk annesi İmran Berber'i başından ve 2 el sırtından tabancayla vurarak öldürmek suçundan arandığı öğrenildi. Ayrıca Uçaner'in sosyal medya hesabından dini içerikli paylaşımları ve son paylaştığı kanatlı montaj fotoğrafı da dikkat çekti.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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