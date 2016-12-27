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(Görüntülü Haber) Kırıkkale Valisi'nden yaralı askerlere geçmiş olsun ziyareti

27 Aralık 2016 21:57

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA) - KIRIKKALE Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Suriye'deki Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan uzman onbaşı Niyazi Pekdoğan ile Kayseri'deki terör saldırısında yaralanan Ahmet Gün’ü evlerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, beraberindeki Mühimmat Depo Komutanı Bakım Albay Yücel Tüylüoğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Ahmet Güneş, Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu ve Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Hatice Uğurlu ile Suriye’nin El-Bab bölgesinde 16 askerin şehit olduğu çatışmalarda yaralanan uzman onbaşı Niyazi Pekdoğan’ı Etiler Mahallesindeki evinde ziyaret etti. Pekdoğan'a geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Haktankaçmaz, "Gazilerimizin millet için, bizim için yaptıkları fedakarlık için Kırıkkale adına geçmiş olsun demek için buradayız" dedi. Vali Haktankaçmaz ve beraberindekiler, daha sonra Çallıöz Mahallesi'ne geçerek, Kayseri'de izne çıkan askerleri taşıyan otobüse PKK'lı teröristler tarafından bombalı araçla düzenlenen saldırıda yaralanan komonda Er Ahmet Gün ile ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

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