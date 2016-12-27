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Piyanist Tuluyhan Uğurlu Zonguldak’ta konser verdi

27 Aralık 2016 21:55

Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, (DHA)- BESTECİ ve piyanist Tuluyhan Uğurlu, Zonguldak’ta ‘Bir Anadolu kahramanı Mehmet Akif Ersoy’ adlı piyano resitalinde sahneye çıktı. 

Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, (DHA)- BESTECİ ve piyanist Tuluyhan Uğurlu, Zonguldak’ta ‘Bir Anadolu kahramanı Mehmet Akif Ersoy’ adlı piyano resitalinde sahneye çıktı. 
Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde düzenlenen konseri Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Hüsnü Hakan Yağız, İl Jandarma ve Garnizon Komutanı Albay Haluk Selvi, BEÜ Rektörü Prof.Dr. Mahmut Özer, öğretim görevlileri ve öğrenciler izledi. Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerinden kesitlerin yer aldığı sunum eşliğinde eserlerini seslendiren Tuluyhan Uğurlu’nun konseri yaklaşık 1 saat sürdü. İlginin fazla olduğu konser sonunda ünlü piyanist ayakta alkışlandı.

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