Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    28 Aralık 2016 00:23
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

Beşiktaşlı futbolcu Talisca: "İyi oyunculardan kurulu bir takımız"

27 Aralık 2016 23:13

 Uzun süren sakatlığının ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor'u 2 - 0 mağlup ettikleri maçta forma giyen ve bir de gol atan Beşiktaşlı futbolcu Anderson Talisca, "Gol

 Uzun süren sakatlığının ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor'u 2 - 0 mağlup ettikleri maçta forma giyen ve bir de gol atan Beşiktaşlı futbolcu Anderson Talisca, "Gol atarak seneyi tamamlamak iyiydi" dedi.

Maç sonu yayıncı kuruluşa konuşan Talisca, şunları söyledi:

"Ben çok mutluyum. Zor bir dönem geçirdim. Sakatlığım boyunca bana yardımcı olan bütün kulüp çalışanları, sağlık ekibi, doktorumuz hepsine çok teşekkür ederim. Ailem de çok destekledi bu sürede. Ama önemli olan iyi dönmekti. Şu anda iyi bir dönemden geçmiyoruz takım olarak, bunun farkındayız. Bunun tersini söylemeye gerek yok. Ama ben inanıyorum ki ikinci yarıyla beraber ilk maçtan itibaren herkes 2017'de başka bir Beşiktaş görecek. İyi bir takımız. İyi oyunculardan kuruluyuz. Kenetlenmiş olarak hareket ediyoruz. Bu sene benim için iyi bir sene oldu, kızım doğdu. Gol atarak seneyi tamamlamak iyiydi. Yeni sene için herkese mutluluklar diliyorum. Bizim için iyi bir sene olacaktır."

İSTANBUL / DHA

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

Beşiktaş - Boluspor maçının ardından
(Görüntülü Haber) Karaman'da kar yağışı nedeniyle bazı işyerlerinin çatıları çöktü
Karaman'da kar yağışı nedeniyle bazı işyerlerinin çatıları çöktü
(Görüntülü Haber) Beşiktaş - Boluspor maçının ardından (3)
(Görüntülü Haber) Beşiktaş - Boluspor maçının ardından (2)
DHA YURT BÜLTENİ - 16
(Görüntülü Haber) Beşiktaş - Boluspor maçının ardından (1)
7 gündür kayıp olan genç kız bulundu
Geyik katliamının aydınlatılmasına yardım edene ödül
İfadesinde teröristbaşını övünce tutuklandı
Yazarlar
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Kemal Çiftçi
Yunus Emre Enstitüsü ve küresel diplomasi
Dr. Kazım Kılınç
Türkiye’nin çıkış yolu, “toplumsal uzlaşma”dan geçer
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
Tartıştığı erkek arkadaşı pencereden itti
Türkiye'den Almanya'ya ilticalar üç kat arttı
Kayalıklara oturan geminin yakıtı denize sızdı
Antalya'da organize çete operasyonu: 30 gözaltı
Parkta, tabancayla öldürülmüş bulundu
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler
ÇOK YORUMLANANLAR

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    06:4708:2113:1215:2917:5119:18
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=