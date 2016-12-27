DHA YURT BÜLTENİ - 16

Kırıkkale Valisi'nden yaralı askerlere geçmiş olsun ziyareti

Kırıkkale Valisi'nden yaralı askerlere geçmiş olsun ziyareti



KIRIKKALE Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Suriye'deki Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan uzman onbaşı Niyazi Pekdoğan ile Kayseri'deki terör saldırısında yaralanan Ahmet Gün’ü evlerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, beraberindeki Mühimmat Depo Komutanı Bakım Albay Yücel Tüylüoğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Ahmet Güneş, Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu ve Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Hatice Uğurlu ile Suriye’nin El-Bab bölgesinde 16 askerin şehit olduğu çatışmalarda yaralanan uzman onbaşı Niyazi Pekdoğan’ı Etiler Mahallesindeki evinde ziyaret etti. Pekdoğan'a geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Haktankaçmaz, "Gazilerimizin millet için, bizim için yaptıkları fedakarlık için Kırıkkale adına geçmiş olsun demek için buradayız" dedi.

Vali Haktankaçmaz ve beraberindekiler, daha sonra Çallıöz Mahallesi'ne geçerek, Kayseri'de izne çıkan askerleri taşıyan otobüse PKK'lı teröristler tarafından bombalı araçla düzenlenen saldırıda yaralanan komonda Er Ahmet Gün ile ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Görüntü Metni

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-Vali ve beraberindekinlerin Niyazi Pekdoğan'ın evine ziyaret

-Karşılıklı konuşmalar ve açıklamalar

-Komondo er Ahmet Gün ün evine ziyaret konuşmalar ve açıklamalar



Haber: Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)

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Piyanist Tuluyhan Uğurlu Zonguldak'ta konser verdi

BESTECİ ve piyanist Tuluyhan Uğurlu, Zonguldak’ta ‘Bir Anadolu kahramanı Mehmet Akif Ersoy’ adlı piyano resitalinde sahneye çıktı.

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde düzenlenen konseri Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Hüsnü Hakan Yağız, İl Jandarma ve Garnizon Komutanı Albay Haluk Selvi, BEÜ Rektörü Prof.Dr. Mahmut Özer, öğretim görevlileri ve öğrenciler izledi. Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerinden kesitlerin yer aldığı sunum eşliğinde eserlerini seslendiren Tuluyhan Uğurlu’nun konseri yaklaşık 1 saat sürdü. İlginin fazla olduğu konser sonunda ünlü piyanist ayakta alkışlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İzleyiciler

-Tuluyhan Uğurlu’nun izleyicileri selamlaması

-Uğurlu’nun konseri

Haber-Kamera: Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, (DHA)

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7 gündür kayıp olan genç kız bulundu



SAMSUN'da 7 gün önce kaybolan 17 yaşındaki M.S. adlı kız, polisin baskın yaptığı evde bulunarak Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olay İlkadım İlçesi'nde 7 gün önce meydana geldi. İddiaya göre M.S. adlı genç kız, inşaat malzemeleri satan bir işyerinde çalışmaya başladı. Bir hafta önce işe gitmek için evden ayrılan M.S.'nin geç saatlere kadar eve dönmemesi ve telefona da cevap vermemesi üzerine aile endişelenmeye başladı. Aile bir gün sonra çatıştığı işyerine gittiğinde çocuklarıyla karşılaştı. M.S. babasına "Senden özür dilerim evimize akşam geleceğim" diyerek babasının yanından ayrıldıktan sonra bir daha eve dönmedi. Bunun üzerine baba R.S polise giderek olayı anlatıp kayıp başvurusunda bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan cinayet masası ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmanın ardından genç kızın İlkadım İlçesi Kalkanca Mahallesi'nde oturan S.Ç. adlı kişi birlikte kaldığını belirleyip eve baskın yaptı. Daha önce Oktay isimli bir kişiyle beraber olduğunu söyleyen M.S. onun yanından ayrıldıktan sonra bugün S.Ç.'nin evine geldiğini söyledi. Cinayet masası ekipleri yaşı küçük olan M.S.'yi Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim etti. S.Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Haber: Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)-

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İfadesinde teröristbaşını övünce tutuklandı



SAKARYA'nın Geyve İlçesi'nde, terör örgütü PKK propogandası yaptığı iddiasıyla savcıya ifade veren Güngör Dursun, terörist başını öven sözler söyleyince tutuklandı.

Geyve'de yaşayan Güngör Dursun, hakkında terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında bugün öğleden sonra ifade vermek üzere Geyve Cumhuriyet Savcılığı'na geldi. Güngör Dursun, cumhuriyet savcısına ifade verirken terörist başı Abdullah Öcalan'ın kendilerinin önderi olduğunu ve terör örgütünü temsil ettiğini söyledi. Savcılık, durumu Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirdi. Polis, Güngör Dursun'u alarak Adapazarı'na getirdi. 'Terör örgütü mensubu olmak, propagandasını yapmak' suçundan adliyeye sevk edilen Dursun, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Zafer TOKUŞ ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) -