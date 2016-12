Beşiktaş - Boluspor maçının ardından

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: "İkinci yarı daha iyi bir Beşiktaş olacak"

Boluspor Teknik Direktörü Çapa: "Devre arasında belirli kararlar almamız gerekiyor"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 4. haftasında Boluspor'u 2-0 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Tecrübeli çalıştırıcı, ilk olarak yeni yıl için iyi dilekler dileyerek, "2016 yılını geride bırakmak üzereyiz. Üzüntülü günler geçirdik. Kaybettiklerimiz için Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Umarım böyle günler bir daha görmeyiz. 2017'nin dünyaya akıl vermesini diliyorum. Kötü yılları bir daha görmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Oynadıkları oyun itibariyle iki takım arasında farkların olmasının normal olduğunu vurgulayan Güneş, "Bu da skora yansıdı. Kazanmayı hak eden taraf bizdik ama gol atıp rakibe az pozisyon vermeyi geliştirmeliyiz. Güzel bir maç oldu. Oyun temposu, pozisyon zenginliğini görmek önemliydi. Boluspor'un bu maça önem verdiğini düşünmüyorum" dedi.

Teknik adam, belirli noktalarda fazla oyuncuları olduğuna dikkat çekerek, "6 tane oyuncumuz genç takımdan. Biz hepsini idmana çıkarıyoruz. Gitme kalma ile ilgili karar veremeyiz. Oyunculardan bazıları gidecekler, bazıları kalacaklar. Bunlarla ilgili size konuştum. Yönetim kurulu karar verecek, biz fikrimizi söyleyeceğiz. Herhangi bir oyuncuyu öne çıkarmak iyi değildir" diye konuştu.

"Sezon başından itibaren 10'nun üzerinden oyuncuyu yeni transfer olarak aldık" diyen Şenol Güneş, "Ve yarısı da son günlerde geldi. Caner ve Talisca sakatlandı. Çok değerler var, bunlar futbolda olan şeyler. Bu sakatlıktan dönen oyuncular tam hazırlık dönemi geçirmedi. Talisca biraz daha iştahlı, Aras biraz daha donuk. Takım olarak da eksikliğimiz o, daha çok isteyen takım olmalıyız. Şu an kararım için olumlu olumsuz demem doğru değil, oynadılar sadece" dedi.

Şenol Güneş, son günlerde Beşiktaş ile adı geçen Antalyaspor'un yıldızı Eto'o hakkındaki soruya da, "Ben bilmiyorum, ben de sizden öğrendim. İlgilenmiyorum. Oyuncuları tanıyorum ama uzak duruyorum. Kanaatlerimi asla söylemem; o iyi o kötü, giden o gelen o söylemeyeceğim. Siz yazıyorsunuz, bunu yanlış buluyorum. Oyuncularla ilgili düşüncemi söylemeyeceğim. Yönetim kurulu karar verecek, ben tek başıma söyleyemem. Biz yönetimle zaten karşılıklı diyalog içindeyiz. Mevki de söyleyemem" yanıtını verdi.

Hedeflerinin daha iyi olmak olduğunu ifade eden Güneş, "Daha hızlı oynasınlar istiyorum, sürekli pozisyon arayan ama rakibi de engelleyen bir takım olmalarını istiyorum. Bunu Boluspor yapabilir ama sen yapacaksın. Mesela Fatih genç oyuncu olarak o hatayı yapmayacak. Kulüp bekleyemez, sen bekleyeceksin. Bu yarış, rekabet acımasız bir rekabet, bir maç kaybedince her şey altüst oluyor. İkinci yarı daha iyi bir Beşiktaş olacak, o anlamda çalışacağız. Bizden beklenen şey her rakibi yenen bir takım. Kaybettiğimizde de dersler çıkaracağız, sık sık da ders çıkarmayacağız. Sık sık ders çıkarırsak kötü öğrenciyiz demektir. Oyuncularımız yetenekli ama daha da üst seviyeye çıkmalılar. Geçen senenin üzerine, dünün üzerine daha çok koymalıyız. Yarına umutla bakıyorum" diye konuştu.

ARAS ÖZBİLİZ: "HOCADAN ŞANS BEKLİYORUM"

Siyah-beyazlı futbolcu Aras Özbiliz de, basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

Sakatlığının ardından forma şansı bulan Aras Özbiliz, "Yılı iyi bir şekilde kapattığım için sevinçliyim. Taraftarlar benden formayı kapmamı bekliyor. Bunun bilincindeyim. Ben de hocadan şans bekliyorum. Elimden geleni yapıyorum, herkesin bir şansı var diye düşünüyorum. Elbette o şans bir gün gelecek. Şans gelince formayı kapacağım" şeklinde konuştu.

BOLUSPOR CEPHESİ

Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa ise, Türkiye Kupası maçlarında, sezon içinde az süre alan oyuncuların ve altyapıdaki futbolcuların durumunu görme fırsatı bulduklarını ifade ederek, "İlk maçta Bolu'daki hava şartlarının lehimize olduğu bir gerçek. Karşılaşma, bizim için sonuçtan ziyade taktiksel anlamda neler yapacağımızı görmek açısından önemliydi" diye konuştu.

TFF 1. Lig'deki hedefleri konusunda görüşlerini aktaran Çapa, "Devre arasında belirli kararlar almamız gerekiyor. Yönetimle bazı şeyleri paylaştık. Sezon başındaki hedeften farklı yere geldik. Önce ilk altı, daha sonra da üst sıralar için hedef koymuştuk. Ligin ilk 13 haftalık bölümünde gösterdiğimiz performans, şehri de taraftarları da heyecanlandırdı. Yapacağımız transferlerle ve devre arası çalışmalarıyla lige hazırlanmak istiyoruz" dedi.

