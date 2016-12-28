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Anayasa paketinde flaş değişikliklik!

28 Aralık 2016 00:48

BAŞBAKAN Binali Yıldırım’ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye başkanlık sistemini içeren anayasa paketinde yeni değişiklik önerilerinde bulunduğu öğrenildi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan ve Umut Erdem'in haberine göre cumhurbaşkanı olmak için “doğuştan Türk olma” şartından vazgeçildi. Yıldırım ile Bahçeli’nin önceki akşam 45 dakika süren görüşmede anayasa teklifine ilişkin değişiklikler ele alındı.

- Teklif metninde tepki çeken Cumhurbaşkanı’nın seçilme yeterlilikleri arasında “doğuştan Türk olma” şartı ifadesi de değişecek. Bu ifade çıkarılarak yerine halen cumhurbaşkanının seçilme şartları arasında yer alan “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma” ilkesi esas alınacak.

- Bakanların dışardan atanmasına ilişkin hükümler korunacak ancak göreve başlama şekli değiştirilecek. Cumhurbaşkanınca atanan bakanlar TBMM’de yemin ederek göreve başlayacak.

- 22+1 üyeden 12+1 üyeye düşürülen HSYK’da da değişikliğe gidilecek. Buna göre avukatlar ve yüksek öğrenim kurumlarından gelen 4 üyenin sayısının azaltılarak, adli yargıdan gelen üyelerin arttırılması üzerinde duruldu. Üye sayısının 12’den 14+1’e çıkarılması da ele alındı. AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül ile MHP milletvekili Mehmet Parsak’ın yeniden biraraya  gelerek teknik çalışma yapmaları kararlaştırıldı.

YEDEK VEKİLLİKTEN VAZGEÇİLDİ
Son tartışmaların ardından yedek milletvekilliği düzenlemesinden vazgeçen AK Parti teklifteki 5. maddeyi önergeyle metinden çıkardı.  

ANAYASA değişiklik teklifinde milletvekili seçilme yaşını 18’e düşüren 3’üncü madde TBMM Adalet Komisyonu’ndan geçti. Oturumu yöneten AK Partili Komisyon Sözcüsü Abdurrahman Öz, söz almak amacıyla başvuran milletvekillerinin listesi tamamlanmadan ‘yeterlilik önergesini’ okuttu. Öz’ün “Kabul edenler, etmeyenler” ifadesiyle AK Partililerin ellerini kaldırmasıyla önerge ve 3. madde kabul edildi. CHP’liler sert tepki gösterdi. Daha sonra 4. madde de kabul edildi. Bu madde de TBMM ve cumhurbaşkanı seçimlerinin aynı gün olmasını ve 5 yıl için seçilmelerini öngörülüyor.

Hürriyet

 

Etiketler : haber, gündem
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