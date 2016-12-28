Ferman Toprak ile ilgili şok iddia!

"Tesbih" türküsüyle tanınan Ferman Toprak'la ilgili ortaya atılan iddia, magazin dünyasında bomba etkisi yaratacak gibi gözüküyor.

Ferman Toprak geçen yıl ekim ayında Almanya'nın Münih kentinde sessiz sedasız Hilal Öztürk'le nikah masasına oturmuş, düğün bile yapmamış ancak İstanbul'a döndüklerinde görkemli bir kına gecesi organize etmişti.





"Duymayan Kalmasın"a konuşan Ferman Toprak'ın eski menajeri İsmet Günbeyi, ünlü sanatçının "Abim" dediği en yakın dostunun 2 çocuk annesi eşiyle evlendiğini iddia etti. Ferman Toprak'ın Hilal Toprak'ın çocuklarının babasıyla samimi olduğu fotoğrafları da delil olarak gösteren Günbeyi, "Ferman yanlış bir evlilik yaptı. Şu anda evli olduğu Hilal Öztürk, daha önce 'Abim' dediği, kendisine her konuda destek olan en yakın arkadaşının eski eşidir. Üstelik Ferman'ın ilişkisi Hilal Öztürk, kağıt üzerinde eşinden boşanmadan başlamıştır" dedi.

Ünlü şarkıcı bu iddialara böyle cevap verdi

Hürriyet