DHA YURT BÜLTENİ 17

Karaman'da kar yağışı nedeniyle işyerlerinin çatılarında çökme meydana geldi

Karaman'da kar yağışı nedeniyle işyerlerinin çatılarında çökme meydana geldi

KARAMAN'da bir haftadır etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı işyerlerinin çatılarında çökme meydana geldi. Bir halı sahanın çatısının çökme anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Karaman merkez ve ilçelerinde bir haftadır etkili olan yoğun kar yağışı kentte hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı merkezde 1 metre, yüksek kesimlerde ise 2 metreye kadar ulaştı. Karın ağırlığına dayanamayan bazı işyerlerinin çatılarında ise çökme meydana geldi. Bir kuran kursuna ait halı sahanın çatısının çökme anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Halı sahanın çatısının çökme anı

- Halı sahadan detay

- Kar yağışından detay

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Muammer ŞEN / KARAMAN,(DHA)

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Otomobil çalıp, adam yaralama ve gasp olayına karışan 4 kişi yakalandı

KONYA'da otomobil çalıp, gasp ve adam yaralama suçuna karıştıkları belirlenen, biri cezaevi firarisi, 4 kişi yakalandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu İlçesi'nden çalındığı belirtilen 42 ELN plakalı otomobili, öğle saatlerinde Meram İlçesi Yaylapınar Süyelmaniye Mahallesi Karaman Caddesi'nde park halinde buldu. Araca yakın bir yerde önlem alan polis, gelen 25 yaşındaki Hasan Hüseyin K.'yı yakaladı. Şüphelinin ifadesi doğrultusunda ekipler, aracı çaldığı belirtilen cezaevi firarisi 25 Yaşındaki Muammer D.'nin evine gitti. Polisleri görünce camdan atlayıp kaçan Muammer D. kovalamaca sonucu bir caminin avlusunda yakalandı. Polis olaya karıştıklarını belirlediği 26 yaşındaki Mustafa K. ve 22 yaşındaki Hasan Y.'de gözaltına aldı.

Yapılan araştırmada, şüphelilerin çaldıkları otomobille 25 Aralık günü Meram İlçesi'nde Hürşit E.'yi darp edip para ve cep telefonunu gasp ettikleri belirlendi.

Şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmeleri

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA,(DHA)

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Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden okullara yılbaşı uyarısı

MUĞLA'nın Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okullara resmi yazı göndererek yılbaşı etkinliklerinin düzenlenmesiyle ilgili uyarıda bulundu. Gönderilen yazıda, şifahi şikâyetlerden dolayı öğrencileri farklı alışkanlıklara ve olumsuz davranışlara sevk edebilecek ya da özendirebilecek, eğlence, şans oyunu, çekiliş ve yılbaşı adı altında öğrencileri ekonomik durumlarına göre farklı algılara sokabilecek etkinliklerden kaçınılması istendi.

Marmaris Milli Eğitim Müdürlüğü, bugün özel ve resmi okul müdürlerine yeni yıl kutlamaları ile ilgili uyarı niteliğinde resmi yazı gönderildi. Gönderilen yazıda, "Müdürlüğümüze şifahi olarak bildirilen şikâyetlerden anlaşıldığı üzere; mevzuat dışı, ders ve sosyal etkinliklerle alakası olmayan, değer yargılarımızdan uzak, bazı kutlamalar için öğrencilerin özendirildiği ve öğrencilere yönlendirmeler yapıldığı bilgileri ve şikâyetleri gelmektedir. Dönem ve yıl sonu olması nedeniyle dersleri engelleyecek, öğrencileri farklı alışkanlıklara ve olumsuz davranışlara sevk edebilecek ya da özendirebilecek, eğlence, şans oyunu, çekiliş ve yılbaşı adı altında öğrencileri ekonomik durumlarına göre farklı algılara sokabilecek (yılbaşı hediyeleşmesi, çam süslemesi, Noel baba figürü vb.) milli ve manevi değerlerimizden uzak etkinliklerin yapılmaması ve bir aksaklığa mahal verilmemesi hususunda; Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim. İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan" denildi.

MİLLİ EĞİTİM YAZISINA TEPKİLER GELDİ

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün okullara gönderdiği resmi yazıyı sosyal medyada paylaşarak yorumları velilere bıraktığını dile getiren CHP Marmaris İlçe Başkanı Acar Ünlü, şu eleştiride bulundu:

"Marmaris Milli Eğitim Müdürlüğü asli görevini bırakarak halkın birbirlerine iyi dilek dilemesi ve kutlama yapmasına karışmaya başlamıştır. Çocukluğumuzdan bu yana yeni yıllarda vatandaşlarımız birbirleriyle kucaklaşır, kutlama yapar. Hediyeler alınır ve verilir bu esnada Allah, milletimize ve ailemize zarar vermesin, mutlu ve huzurlu yeni yıl olsun dilekleri söylenir. OECD'nin Uluslararası Öğrenci Performansı Değerlendirmesi olan yan PİSA verilerine göre eğitim oranlarımız 50'inci sıralarda geziyor. Milli Eğitim bu açıklama ile eğitim seviyesini 40'ıncı sıralara düşürdüğünü mü zannediyor? Marmaris'in eğitimi ve çocuklarımızın gelişimi için proje üretecek, geliştirecek çalışma yapması beklenen kurumun böyle yazılar göndermesini şiddetle kınıyorum"

'CİDDEN YORUM YAPILMAYACAK KADAR VAHİM BİR DURUM'

Veli-Der Marmaris Şube Başkanı Özgür Çağlı, resmi yazıyı sosyal medya hesabından paylaşarak "Cidden yorum yapılmayacak kadar vahim bir durum. Oysa derdimiz gelecek nesilleri daha donanımlı bilgili ve çağdaş yetiştirmek olmalıydı" şeklinde yarım yaptı. Çağlı, "Ülke genelinde okullara gönderilen yılbaşında hediye çekilişi, konser, eğlence, sınıf süsleme vb. etkinlikler yapılamayacağına dair yazı Marmaris'teki okullara da ulaşmıştır. Okullarda dini gruplarca yapılan her türlü eğitim dışı faaliyete göz yumulurken, ülkemizin içine sürüklendiği ortam bahane edilerek, çocuklarımızın masum eğlence ve faaliyetlerine anlamsız yasaklar getirilmektedir. Bu yasak, giderek daha çok baskı altına alınan öğrenci ve öğretmenlere, öğrencilere mali külfet getirdiği, dersleri engellediği gibi komik gerekçeler ileri sürerek yeni bir baskı uygulama yöntemidir. Amacı, tek tip öğrenci yetiştirmek olan Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin okulda yaptığı masum yılbaşı etkinliklerini yasaklamak yerine, bilime ve akla dayanan bir eğitim politikasıyla ülkemizin hak ettiği eğitim sistemine kafa yormasını tavsiye ederiz" dedi.

'BU ZİHNİYETİN YARATMAYA ÇALIŞTIĞI BİR ALGI MÜHENDİSLİĞİDİR'

Eğitim-Sen Marmaris Şube Başkanı Altan Kumbasar ise, "Biliyoruz ki, dünyanın her yerinde insanlığın ortak geleceğine ilişkin benzer özlemleri taşıyan herkes, yeni yıla aynı duygu ve dileklerle girmeyi arzulamaktadır. Azıcık tarih bilinci taşıyan herkesin bildiği üzere, yeni yıl kutlamalarının tarihsel kökeni araştırıldığında, daha çok Türklerin kutlama biçimi ve bir alışkanlığı olarak dünyaya yayıldığını görecektir. Ne yazık ki yalnız bir anayasa değişikliğiyle değil, bunun ötesinde bir zihniyet değişimiyle de karşı karşıya olduğumuz için ortak geleceğimizi karartmaya çalışıyorlar. Yıllardır Anadolulun en ücra köylerinde bile, yeni yılı kutlamayı bir alışkanlık ve eğlence haline getirmiş insanlarımıza, bugün, yapılanların bir Hıristiyanlık adeti ve Noel kutlaması olarak gösterilmesi aslında bu zihniyetin yaratmaya çalıştığı bir algı mühendisliğidir. Yaşanan şey bir takvim değişikliği olduğu halde, eğitim kurumlarında bile kutlama coşkusunun önüne geçmeyi kendilerine vazgeçilmez bir görev sayanlar, gerçekte öğrencileri olumsuz davranışlara iten sebepleri görmezlikten gelenlerdir" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla),(DHA)

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