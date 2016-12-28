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DHA YURT;FIRAT KALKANI'NDA 154 HEDEF VURULDU, 44 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

28 Aralık 2016 09:37

DHA YURT;FIRAT KALKANI'NDA 154 HEDEF VURULDU, 44 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

DHA YURT;FIRAT KALKANI'NDA 154 HEDEF VURULDU, 44 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

SURİYE'de yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'ın 154 hedefi ateş altına alınarak imha edilirken, 44 terörist öldürüldü, 117 terörist de yaralandı.Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen harekatın 127'nci gününde terör örgütü DEAŞ'ın ateş altına alınan 154 hedefi imha edildi. Hedef alınan bölgelerde DEAŞ'lı 44 terörist öldürülürken, 117'si de yaralandı. ÖSO'nun 7 askerinin de yaralandığı harekatta 1 bomba yüklü araç da imha edildi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan harekatın son durumuna ilişkin yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:"Ateş destek vasıtaları ile yapılan atışlar sonucu 44 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, 117 DEAŞ terör örgütü mensubu yaralanmış, DEAŞ terör örgütüne ait 1 bombalı araç imha edilmiştir. Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 7 muhalif yaralanmış, destek sağlayan unsurlarımızda herhangi bir zayiat meydana gelmemiştir. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 154 DEAŞ terör örgütü hedefi ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alınarak teröristler baskı altına alınmış, DEAŞ mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlarının bir bölümü kullanılamaz hale getirilmiştir. DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 5 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 2392 el yapımı patlayıcı ve 42 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."



KİLİS/DHA

 

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