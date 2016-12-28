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Ziraat Bankası 4 milyar dolara kadar borçlanacak

28 Aralık 2016 09:43

İstanbul, 28 Aralık (DHA) - Türkiye'nin en büyük kamu bankası olan Ziraat Bankası 4 milyar dolara kadar borçlanmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu.

İstanbul, 28 Aralık (DHA) - Türkiye'nin en büyük kamu bankası olan Ziraat Bankası 4 milyar dolara kadar borçlanmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu.
Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'ndeki, "Sermaye piyasası aracı ihraç ederek borçlanmak üzere SPK'ya başvuranlar" listesinde yer alan bilgilere göre, Ziraat Bankası, yurtdışında 4 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihracı için SPK'ya başvurdu.
Bülten'de yer alan toplam sekiz borçlanma başvurusundan yalnızca Ziraat Bankası'nın borçlanma aracı "Amerikan Doları" olarak belirtilirken, Deniz Faktoring, IC İçtaş Eneröi Yatırım Holding, Başer Faktoring, KT Sukuk Varlık Kİralama, İş Yatırım Menkul Değerler, Turknet İletişim Hİzmetleri ve Şeker Faktoring'in borçlanmalarının ise "aksi belirtilmediği" için "Türk Lirası" bazında olacak.
"Sermaye piyasası aracı ihraç ederek borçlanmak üzere SPK'ya başvuran" bu kuruluşların öngördükleri borçlanmalar da 95 milyon lira ile 2.5 milyar lira arasında değişiyor.
(Tablo)
 
 

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