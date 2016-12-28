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Hedef küçülten Kasımpaşa, bu sezon ligde kalmak istiyor

28 Aralık 2016 09:42

Lacivert-beyazlılar, ligin ilk yarısını 18 puanla 12'nci sırada bitirdi

Lacivert-beyazlılar, ligin ilk yarısını 18 puanla 12'nci sırada bitirdi

Beşiktaş'ın namağlup unvanını bitirdi

Orhan SENCER/İSTANBUL, (DHA)

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hedefini "ligde kalmak" olarak belirleyen Kasımpaşa, ligin ilk yarısını 18 puanla 12. sırada tamamladı.

İstanbul'un Kasımpaşa semtinde 1921 yılında kurulan Kasımpaşa, tarihi boyunca inişli çıkışlı bir grafik yakaladı. En son 2012 yılında Süper Lig'e yükselen Lacivert-beyazlılar, 2012-13 ve 2013-14 sezonlarını 6'ncı sırada tamamlarken, 2014-15 sezonunu ise 13'üncü bitirdi. 2015-16 sezonu sonunda 7'nci olan Kasımpaşa, bu sezon ise lige kötü bir başlangıç yaptı. Yönetim kararı ile bu sezon başında küçülmeye giden ve 2-0'lık Trabzonspor mağlubiyeti ile sezona giriş yapan Lacivert-beyazlı takım, 6. hafaya kadar galibiyet yüzü göremezken, sadece 1 puan alabildi.

ÇALIMBAY İLE YOLLAR AYRILDI

Teknik direktör Rıza Çalımbay ile 3. hafta sonunda yollarını ayıran Kasımpaşa, teknik direktörlüğe Kemal Özdeş'i getirse de, takımın ligdeki istikrarsız gidişi devam etti.

BEŞİKTAŞ'IN NAMAĞLUP UNVANINI BİTİRDİ

Kasımpaşa, 15. hafta maçında sahasında Beşiktaş'ı 2-1 yenerken, Siyah-beyazlı takımın bu sezonki namağlup unvanını bitirdi.

HEDEF LİGDE KALMAK

Bu sezon ligde kalmayı hedefleyen Kasımpaşa, 16 haftalık ilk yarıyı 18 puanla 12. sırada tamamladı. 5 galibiyet, 8 mağlubiyet alan takım, 3 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı. Rakip fileleri 18 kez havalandıran Lacivert-beyazlılar, kalesinde ise 25 gol gördü. Kasımpaşa'da en golcü isim ise, 4 golle Adem Büyük oldu.

 

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