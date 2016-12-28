Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    28 Aralık 2016 11:36
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

Suruç’ta, öğrenci servisi ile kamyonet çarpıştı: 9 yaralı

28 Aralık 2016 11:17

SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Suruç İlçesi'nde, öğrenci servis minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7'si öğrenci 9 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Suruç- Gaziantep karayolunun 8’inci kilometresinde meydana geldi. Ömer Kubat yönetimindeki 21 FS 028 plakalı öğrenci servisi, Payamlı Mahallesi yakınlarında sis nedeniyle Necmi Çimen'in kullandığı 63 K 6145 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte servis minibüsünde bulunan 7 öğrenci yaralandı. Kazada hafif yaralanan 7'si öğrenci 9 kişi, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

Diyarbakır doğumlu olmayan maça giremeyecek
Çeşme'de kirlilik yaratan 'Lady Tuna' adlı gemi kurtarıldı
Rize'de Atatürk’e hakaretten gözaltına alınan 2 kişi serbest
(Görüntülü Haber) Vantrilok'un şakası güldürdü
(Görüntülü Haber) Taksim'de Suriyeli çocukların tehlikeli oyunu
Taksim'de Suriyeli çocukların tehlikeli oyunu
Bartın'da büyükbaş hayvan hırsızlığına 5 tutuklama
Şırnak'ta terör mağduru çocuklara TIR dolusu giysi yardımı
Adıyaman'da IŞİD operasyonu: 3 gözaltı
TAKSİM'DE SURİYELİ ÇOCUKLARIN TEHLİKELİ OYUNU
Yazarlar
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Kemal Çiftçi
Yunus Emre Enstitüsü ve küresel diplomasi
Dr. Kazım Kılınç
Türkiye’nin çıkış yolu, “toplumsal uzlaşma”dan geçer
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
Tartıştığı erkek arkadaşı pencereden itti
Türkiye'den Almanya'ya ilticalar üç kat arttı
Kayalıklara oturan geminin yakıtı denize sızdı
Antalya'da organize çete operasyonu: 30 gözaltı
Parkta, tabancayla öldürülmüş bulundu
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    06:4708:2113:1315:2917:5219:18
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=