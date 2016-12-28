Suruç’ta, öğrenci servisi ile kamyonet çarpıştı: 9 yaralı

SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Suruç İlçesi'nde, öğrenci servis minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7'si öğrenci 9 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Suruç- Gaziantep karayolunun 8’inci kilometresinde meydana geldi. Ömer Kubat yönetimindeki 21 FS 028 plakalı öğrenci servisi, Payamlı Mahallesi yakınlarında sis nedeniyle Necmi Çimen'in kullandığı 63 K 6145 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte servis minibüsünde bulunan 7 öğrenci yaralandı. Kazada hafif yaralanan 7'si öğrenci 9 kişi, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.