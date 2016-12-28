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Kahramankazanlı kadınlar Halepli çocuklar için seferber oldu

28 Aralık 2016 11:17

Hasan POLAT/ KAHRAMANKAZAN (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Kahramankazan İlçesi'nde AK Partili kadınlar, 'Bir Yumaktan Gelen Sıcaklık' kampanyası kapsamında Halepli çocuklara gönderilmek

Hasan POLAT/ KAHRAMANKAZAN (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Kahramankazan İlçesi'nde AK Partili kadınlar, 'Bir Yumaktan Gelen Sıcaklık' kampanyası kapsamında Halepli çocuklara gönderilmek üzere atkı, bere, eldiven ve kazak örmeye başladı.
AK Parti İlçe Kadın Kolları, Halep'te yaşanan insanlık dramından en çok etkilenenlerin başında gelen çocuklara yardım etmek için 'Bir Yumaktan Gelen Sıcaklık' kampanyası başlattı. Kampanyanın tanıtımı için düzenlenen toplantıya Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve eşi Meral Ertürk ile İlçe Kadın Kolları Başkanı Melihe Uran ve kadınlar katıldı. Kadınlar, kampanya kapsamında Halepli çocukların soğuk kış günlerinde üşümemeleri için atkı, bere, kazak ve eldiven gibi kışlık giysiler örüyor. Örülen giysiler en kısa sürede Türk Kızılayı vasıtasıyla Halepli çocuklara gönderilecek.
Kadın Kolları Başkanı Melihe Uran, "Üzerlerine ölüm yağan Halepli çocukların üzerlerine kar yağdığında üşümemeleri için bu kampanyayı başlattık. Bir yumak ile onları gülümsetebilirsek bizler de çok mutlu olacağız. Anne sıcaklığı ile ördüğümüz bu atkı, bere, eldiven ve kazakları onlara ulaştıracağız. Birçoğunun anneleri yok, ama asla yalnız değiller. Bizler yanlarındayız. Kampanyamıza, ilçemizdeki kadınlardan yoğun bir katılım oldu, bu da bizi ayrıca mutlu ediyor" dedi.
Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de Halep'te insanlığın öldüğünü belirterek, bu duruma yüreklerinin yandığını söyledi.

FOTOĞRAFLI

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