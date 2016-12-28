Şırnak'ta terör mağduru çocuklara TIR dolusu giysi yardımı

Sekvan KÜDEN / ŞIRNAK, (DHA) - ŞIRNAK'taki terör mağduru öğrencilere dağıtılmak üzere Deniz Feneri Derneği, MÜSİAD ile LC-Waikiki firmasının desteğiyle, bir TIR dolusu mont,

Sekvan KÜDEN / ŞIRNAK, (DHA) - ŞIRNAK'taki terör mağduru öğrencilere dağıtılmak üzere Deniz Feneri Derneği, MÜSİAD ile LC-Waikiki firmasının desteğiyle, bir TIR dolusu mont, ayakkabı, bot, kazak, hırka, pantolon, gömlek, bere, eldiven, atkı, çanta ve tunik gönderildi.

Deniz Feneri Derneği ile MÜSİAD'ın ortaklaşa yürüttüğü ve LC- Waikiki tarafından desteklenen 'Çocuklar Üşümesin' projesiyle terör mağduru öğrencilere dağıtılmak üzere bir TIR dolusu kışlık giysi yardımı dün Şırnak'a geldi. Paketlerdeki mont, ayakkabı bot, kazak, hırka, pantolon, gömlek, bere, eldiven, atkı, çanta ve tunik olmak üzere 690 bin lira değerindeki 50 bin parça giysi ve ayakkabı, Şırnak merkeze bağlı 26 okuldaki 2 bin öğrenciye öğrenciye dağıtıldı.

Giysileri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim etmek için Şırnak'a gelen Deniz Feneri Saha Sorumlusu Emre Coşkun, yardımların Şırnak'la sınır kalmayacağını önümüzdeki günlerde Cizre ve diğer terör mağduru bölgelerde de devam edileceğini söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından çeşitli okullarda eğitim gören terör mağduru öğrencilere yardımlar dağıtıldı.



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