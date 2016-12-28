Adıyaman'da IŞİD operasyonu: 3 gözaltı

Mahir ALAN/ ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN'da, polis tarafından terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Mahir ALAN/ ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN'da, polis tarafından terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sabaha karşı 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Arama yapılan evlerde IŞİD ile irtibatlı olduğu öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.