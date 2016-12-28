Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    28 Aralık 2016 11:35
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

(Görüntülü Haber) Vantrilok'un şakası güldürdü

28 Aralık 2016 11:29

Cavit AKGÜN/ MUĞLA,(DHA)- MUĞLA'nın Menteşe Belediyesi'nde görevli vantrilok (karnından konuşabilen) Tünay Ürper'in, inşaat işçisi 50 yaşındaki Hasan Karaaslan'a yaptığı şakanın videosu, sanal ortamda paylaşma rekoru kırdı. Duduklarını oynatmadan konuşan Ürper'in adıyla seslendiği Karaaslan, sesin çevredeki tek katlı harebe bir yapıdan geldiğini sanınca yaşadığı korku, izleyenleri güldürdü.Menteşe Belediyesi'nde görevli vantrilok Tünay Ürper, yeteneğiyle herkesi şaşırtıyor. Duduklarını oynatmadan konuşan Ürper, bu yeteneğini şakalarında da kullanıyor. Ürper'in yaptığı şakanın son kurbanı, inşaat işçisi Hasan Karaaslan oldu. Sosyal medyada paylaşım rekoru kıran görüntü şöyle; Kent merkezinde inşaatta çalışanların yanına uğrayan Ürper, işçilerle bir süre sohbet etti. İşçilerden birinin adının Hasan Karaaslan olduğunu öğrenen Ürper, ağzını kıpırdatmadan kendisine seslendi. Sesin harabe yapıdan geldiğini sanan Karaaslan, korkulu anlar yaşadı. Çevredekilere dönen Karaaslan, "Ağabey ses buradan geldi. Hepimiz duyduk. Ben çalıştığım yerde duydum. Dışarıda anlatsam delirmiş bu, kafayı yemiş derler" diyerek çalışma alanına geri döndü. Ürper, tekrar aynı şeyi yapınca, Karaaslan, ikinci defa şoke oldu. Sesin geldiği yerde dönerek ellerini semaya açan Karaaslan, "Hocam buyur hocam. Yok ağabey ben artık çalışmam. Sivaslı Hasan dedi. Soyadımı bile biliyor. Okudum, üfledim" dedi. Telefona sarılarak yaşadıklarını annesine anlatan Hasan Karaaslan, "Hocam bana Sivaslı Hasan, Sivaslı Hasan diye bağırdı. En sonunda Sivaslı Hasan Karaaslan diye bağırdı. Bir şey yapmıyorlar. 4 sefer bağırdı. 7-8 kişiydik, sesi herkes duydu" dedi. Gözyaşlarına boğulan Karaaslan, inşaat alanından ayrıldı. Peşinden seslenen Ürper, "Zararlı değilmiş, imam buraya gelecek, seninle konuşacak" demesine rağmen Karaaslan'ın gitmesine engel olamadı.

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

Diyarbakır doğumlu olmayan maça giremeyecek
Çeşme'de kirlilik yaratan 'Lady Tuna' adlı gemi kurtarıldı
Rize'de Atatürk’e hakaretten gözaltına alınan 2 kişi serbest
(Görüntülü Haber) Taksim'de Suriyeli çocukların tehlikeli oyunu
Taksim'de Suriyeli çocukların tehlikeli oyunu
Bartın'da büyükbaş hayvan hırsızlığına 5 tutuklama
Şırnak'ta terör mağduru çocuklara TIR dolusu giysi yardımı
Adıyaman'da IŞİD operasyonu: 3 gözaltı
TAKSİM'DE SURİYELİ ÇOCUKLARIN TEHLİKELİ OYUNU
Uzman çavuşu yaralayan cinayet zanlısı aranıyor
Yazarlar
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Kemal Çiftçi
Yunus Emre Enstitüsü ve küresel diplomasi
Dr. Kazım Kılınç
Türkiye’nin çıkış yolu, “toplumsal uzlaşma”dan geçer
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
Tartıştığı erkek arkadaşı pencereden itti
Türkiye'den Almanya'ya ilticalar üç kat arttı
Kayalıklara oturan geminin yakıtı denize sızdı
Antalya'da organize çete operasyonu: 30 gözaltı
Parkta, tabancayla öldürülmüş bulundu
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    06:4708:2113:1315:2917:5219:18
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=