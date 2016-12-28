(Görüntülü Haber) Ruhani’den Zencani eleştirisi: Ortakları aydınlatılmadı

Ekber Karabağ / Tahran, 28 Aralık (DHA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, milyar dolarlık yolsuzluk suçundan idama mahkûm edilen ve cezası yüksek mahkeme tarafından onanan ünlü milyarder Babek Zencani’nin yargı sürecinde ortaklarının deşifre edilmemesi eleştirdi.Zencani hakkında yargının verdiği karara saygı duyduğunu söyleyen Ruhani, “Fakat halkın soruları hala yanıtlanmış değil. Halk, paraların nerede olduğunu ve dosyada kimlerin rolü olduğunu soruyor” diye konuştu. Denetim ve Teftiş konulu toplantıda konuşan Ruhani, “Bir kişi tek başına bunca parayı yürütebilir mi? Bu kişi nereye bağlıydı? Kimler ona yardım etti? Ortakları kimlerdi? Ortakları hangi mevkilerdeydi? Petrol yanı sıra yüz milyonlarca dolar nakit para neden bu adama verildi? Paralar şu an nerede? ” diye sordu.Önce İstihbaratta sevk edilmeliydi Cumhurbaşkanı Ruhani, “Bu kişi tutuklandıktan sonra doğrudan yargıya sevk edilmeden olayın aydınlığa kavuşması için İstihbarat Teşkilatı’na verilmesini istedim, ancak buna karşı çıkıldı” dedi.30 Aralık 2013'te tutuklanan Zencani, yolsuzluk ve evrakta sahtecilik yaparak devleti 2,8 milyar dolar dolandırmak suçlu bulunarak idama mahkûm edilmişti.