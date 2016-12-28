Annesinden zorla uyuşturucu parası alan gence 5.5 yıl hapis

Mustafa KOZAK / ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da uyuşturucu madde almak için annesinden zorla para isteyen 28 yaşındaki Cuma K., 'yağma' suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapse mahkum edildi.

Mustafa KOZAK / ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da uyuşturucu madde almak için annesinden zorla para isteyen 28 yaşındaki Cuma K., 'yağma' suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapse mahkum edildi.

Mesleği kuaförlük olan Cuma K., uyuşturucu maddeye alışınca çalışamaz hale geldi. Cuma K., iddiaya göre uyuşturucu parası için geçen şubat ve mart aylarında annesi Zeynep M.'yi tehdit etti. Para vermediği zamanlarda oğlundan şiddet gördüğünü belirten Zeynep M., durumu polise bildirdi. Şikayet üzerine yakalanan Cuma K. tutuklandı. Cuma K. hakkında tehdit, hakaret, yağmaya teşebbüs ve yağma suçlarından cezalandırılması için iki ayrı dava açıldı. Ardından dosyalar Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde birleştirildi.

'KRİZE GİRİP NE YAPTIĞIMI BİLMİYORUM' DEDİ

Mahmkemedeki ifadesinde uyuşturucu krizine girdiğinde ne yaptığını bilemediğini, bu nedenle cezai ehliyeti olmadığını savunup beraatını talep eden Cuma K., 19 yaşından beri uyuşturucu kullandığını söyledi. Sevk edildiği Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 4'üncü Adlı Tıp İhtisas Kurulu tarafından düzenlenen raporda ceza ehliyetinin tam olduğuna ilişkin rapor verilen Cuma K., karar duruşmasında pişman olduğunu söyledi.

ANNE ŞİKAYETİNİ GERİ ALDI AMA

Şikayetini geri alan Zeynep M. ise "Ben oğlumun ceza almasını değil, tedavi edilip kurtulmasını istiyorum. Çalışıp işine gücüne baksın. Zaten bana bakan da yok. Ben zararımı karşılanmış kabul ediyorum" dedi.

Anne şikayetinden vazgeçtiği için hakaret suçundan açılan kamu davasının düşürülmesine karar veren mahkeme, sanığın tehdit ve yağma girişimi suçlarından beraatına hükmetti. Annesinden bir kez zorla para alması nedeniyle sanığı 10 yıl hapse mahkum eden mahkeme, annenin zararının giderildiğini kabul etmesi nedeniyle cezayı 5 yıl 6 ay 20 güne indirdi.



