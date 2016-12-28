Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    28 Aralık 2016 14:51
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

Annesinden zorla uyuşturucu parası alan gence 5.5 yıl hapis

28 Aralık 2016 14:48

Mustafa KOZAK / ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da uyuşturucu madde almak için annesinden zorla para isteyen 28 yaşındaki Cuma K., 'yağma' suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapse mahkum edildi.

Mustafa KOZAK / ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da uyuşturucu madde almak için annesinden zorla para isteyen 28 yaşındaki Cuma K., 'yağma' suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapse mahkum edildi.
Mesleği kuaförlük olan Cuma K., uyuşturucu maddeye alışınca çalışamaz hale geldi. Cuma K., iddiaya göre uyuşturucu parası için geçen şubat ve mart aylarında annesi Zeynep M.'yi tehdit etti. Para vermediği zamanlarda oğlundan şiddet gördüğünü belirten Zeynep M., durumu polise bildirdi. Şikayet üzerine yakalanan Cuma K. tutuklandı. Cuma K. hakkında tehdit, hakaret, yağmaya teşebbüs ve yağma suçlarından cezalandırılması için iki ayrı dava açıldı. Ardından dosyalar Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde birleştirildi.
'KRİZE GİRİP NE YAPTIĞIMI BİLMİYORUM' DEDİ
Mahmkemedeki ifadesinde uyuşturucu krizine girdiğinde ne yaptığını bilemediğini, bu nedenle cezai ehliyeti olmadığını savunup beraatını talep eden Cuma K., 19 yaşından beri uyuşturucu kullandığını söyledi. Sevk edildiği Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 4'üncü Adlı Tıp İhtisas Kurulu tarafından düzenlenen raporda ceza ehliyetinin tam olduğuna ilişkin rapor verilen Cuma K., karar duruşmasında pişman olduğunu söyledi.
ANNE ŞİKAYETİNİ GERİ ALDI AMA
Şikayetini geri alan Zeynep M. ise "Ben oğlumun ceza almasını değil, tedavi edilip kurtulmasını istiyorum. Çalışıp işine gücüne baksın. Zaten bana bakan da yok. Ben zararımı karşılanmış kabul ediyorum" dedi.
Anne şikayetinden vazgeçtiği için hakaret suçundan açılan kamu davasının düşürülmesine karar veren mahkeme, sanığın tehdit ve yağma girişimi suçlarından beraatına hükmetti. Annesinden bir kez zorla para alması nedeniyle sanığı 10 yıl hapse mahkum eden mahkeme, annenin zararının giderildiğini kabul etmesi nedeniyle cezayı 5 yıl 6 ay 20 güne indirdi.

 

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

Şehit kaymakamın eşinin paylaşımı yürekleri burktu
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
El Bab şehidi Astsubay Okan Altıparmak'ı 5 bin kişi uğurladı
Çorlu'da 1 ton kaçak içki ele geçti
flaş
İlkokul öğrencileri harçlıklarını Halep'e gönderdi
Halep için toplanan yardımlar Kilis'ten ulaştırılıyor
Dövülüp başından vurulan çoban cinayetine 3 tutuklama
Cumhurbaşkanı'na hakaretten yargılanan CHP'li gençlere beraat
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tepeden bakan aydınlara değil, milletiyle barışık münevverlere ihtiyacımız var / Fotoğraflar
Yazarlar
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Kemal Çiftçi
Yunus Emre Enstitüsü ve küresel diplomasi
Dr. Kazım Kılınç
Türkiye’nin çıkış yolu, “toplumsal uzlaşma”dan geçer
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
Tartıştığı erkek arkadaşı pencereden itti
Türkiye'den Almanya'ya ilticalar üç kat arttı
Antalya'da organize çete operasyonu: 30 gözaltı
Kayalıklara oturan geminin yakıtı denize sızdı
Parkta, tabancayla öldürülmüş bulundu
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    06:4708:2113:1315:2917:5219:18
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=