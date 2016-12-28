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Cumhurbaşkanı'na hakaretten yargılanan CHP'li gençlere beraat

28 Aralık 2016 14:46

Bahri KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, CHP Bornova Gençlik Kolları eski yöneticisi Orhan Balcı ve Yiğitcan Yener, Cumhurbaşkanı'na hakaretten 1 ila 4'er yıl hapis cezası istemiyle

Bahri KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, CHP Bornova Gençlik Kolları eski yöneticisi Orhan Balcı ve Yiğitcan Yener, Cumhurbaşkanı'na hakaretten 1 ila 4'er yıl hapis cezası istemiyle yargılandıkları davada beraat etti.
Geçen yıl, 17-25 Aralık soruşturmaları kapsamında 'Adalet kırmızı ışığa yakalandı' adı altında düzenlenen eylemden sonra, CHP Bornova Gençlik Kolları Başkanı Ömer Yener hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten dava açıldı. İzmir 21'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılan Yener, ilk duruşmada 11 ay 20 gün hapis cezasına mahkum edildi. Bu duruşmanın ardından İzmir Adliyesi C Blok önünde basın açıklaması yapan gençlerden CHP Bornova Gençlik Kolları eski yöneticisi Orhan Balcı ve Bornova Gençlik Kolları Başkanı Ömer Yener'in ağabeyi Yiğitcan Yener'e de Cumhurbaşkanı'na hakaretten dava açıldı. Yener ve Balcı'nın da 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.
Bugün İzmir 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına sanıklar ve avukatları Esin Doğan Metin katıldı. Hakim, Orhan Balcı ve Yiğitcan Yener'in suç işledikerine dair bir delil bulunmadığını belirtip, beraatlerine karar verdi.
DURUŞMA SONRASI AÇIKLAMA
Duruşma sonrasında Yiğitcan Yener ve Orhan Balcı açıklama yaptı. Yiğitcan Yener, "Kardeşim Ömer Yener'e karşı yapılan haksızlığa karşı gittiğim duruşmanın çıkışında üzerinde ne yazdığını bilmediğim bir pankartı tutmakla suçlandık. Pankartın üzerinde ne yazdığını bilsek bile hiçbir isim yazmayan ve hiçbir kişiyi hedef göstermeyen bir pankarttan komik bir şekilde yargılandık. Bu vatanın ekmeğini yiyip suyunu içen ve aldığımız küçük bir sakızın bile vergisini ödeyen gençler olarak bizi yönetenlere karşı eleştirilerimiz elbet olacaktır. Olmalıdır da! Bu bizim en doğal ve anayasal hakkımızdır. Ve bugün mahkemenin vermiş olduğu karar bizim haksızlığa uğradığımızı göstermiş, beraatimize karar vermiştir" dedi.
Orhan Balcı ise "Bizler bu ülkenin geleceğiyiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda ve devrimlerinin yılmaz bekçileriyiz. Can yoldaşım, kardeşim Ömer Yener'in de aynı suçtan yargılandığı davayıda trajikomik buluyorum. Eğer birileri yargılanacaksa bunlar biz vatanın öz evlatları değil, vatan hainleri olmalıdır ve bizlerin mahkeme salonlarında değil, ülke yönetiminde söz hakkımız bulunmalıdır. Ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Özgürlük ve demokrasinin olmadığı faşist ve bölücü bir yapının içerisindeyiz. Bizler her zaman zalimin karşısında, mazlumun yanında yer aldık. Ülkenin ve gençliğimizin bekası için mücadelelerimiz sürecektir" diye konuştu.

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