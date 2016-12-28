Bolu'da FETÖ'den 11 avukat adliyede (2)

HEPSİ SERBEST KALDI
HEPSİ SERBEST KALDI
Adliyeye sevk edilen avukatlardan F.Ç., V.B. ve E.T. savcılık sorgularından sonra, M.Ö., H.A., Ö.B., Y.G., N.S., S.Ç., A.Ç. ve Ü.D. ise nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
HEPSİ SERBEST KALDI
Adliyeye sevk edilen avukatlardan F.Ç., V.B. ve E.T. savcılık sorgularından sonra, M.Ö., H.A., Ö.B., Y.G., N.S., S.Ç., A.Ç. ve Ü.D. ise nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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