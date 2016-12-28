Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    28 Aralık 2016 16:27
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

(Görüntülü Haber) Suriyeli sığınmacı ailenin 3 çocuğu evde çıkan yangında öldü

28 Aralık 2016 16:17

Cavit AKGÜN- Cavit YILDIRIM/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Kavaklıdere İlçesi'nde, 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairede odun sobasından çıkan yangında dumandan zehirlenen Suriyeli sığınmacı 3 çocuk, yaşamlarını yitirdi.Ortaköy Mahallesi'nin Karanlıdere Mevkii'nde bulunan 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairede yaşayan Suriyeli sığınmacı İman Bazzara, sabah 2 çocuğunu okula gönderdikten sonra, evde uyuyan diğer 3 çocuğuna süt almak için yakındaki bir çiftliğe gitti. Çocukların evde yalnız kaldığı o anlarda, saat 09.00 sıralarında, odun sobasından sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu. Evden yükselen dumanları görenler, yangını, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Ancak dumandan zehirlenen 8 yaşındaki Merva Azizi, 5 yaşındaki Abbdurrezzak Azizi ve 3 yaşındaki Farah Azizi'nin yaşamlarını yitirdiği belirlendi.İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çocukların cesetleri, Kavaklıdere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Çocukların annesi İman Bazzara, ölüm haberini alınca gözyaşlarına boğuldu. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli yağış ve yoğun kar uyarısı
(Görüntülü Haber) El Bab şehidi Astsubay Okan Altıparmak'ı 5 bin kişi uğurladı (2)
DHA ANKARA - Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli yağış ve yoğun kar uyarısı
DHA YURT:HALI SAHANIN ÇATISI KARDAN BÖYLE ÇÖKTÜ
(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tepeden bakan aydınlara değil, milletiyle barışık münevverlere ihtiyacımız var (4)
Bolu'da FETÖ'den 11 avukat adliyede (2)
Üniversite öğrencileri serbest bırakıldı
(Görüntülü Haber) Doğu Perinçek'ten milletvekillerine "Cumhurbaşkanlığı Sistemi" mektubu
Demirtaş, Zeydan ile aynı koğuşa alındı
Anayasa Komisyonu'nda 'Hitler' benzetmesi tartışma yarattı
Yazarlar
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Kemal Çiftçi
Yunus Emre Enstitüsü ve küresel diplomasi
Dr. Kazım Kılınç
Türkiye’nin çıkış yolu, “toplumsal uzlaşma”dan geçer
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
Tartıştığı erkek arkadaşı pencereden itti
Türkiye'den Almanya'ya ilticalar üç kat arttı
Antalya'da organize çete operasyonu: 30 gözaltı
Kayalıklara oturan geminin yakıtı denize sızdı
Parkta, tabancayla öldürülmüş bulundu
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    06:4708:2113:1315:2917:5219:18
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=