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(Görüntülü Haber) Doğu Perinçek'ten milletvekillerine "Cumhurbaşkanlığı Sistemi" mektubu

28 Aralık 2016 16:17

Enver ALAS/İSTANBUL,(DHA) Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, TBMM Anayasa Komisyonu'nda görüşülen 'Cumhurbaşkanlığı sistemi'ne yönelik anayasa değişikliği önerisiyle ilgili AK Parti, CHP ve MHP milletvekillerine birer mektup gönderdi.Milletvekillerinden Cumhurbaşkanlığı sistemine oy vermemelerini isteyen Perinçek, "Milli iradenin bir nolu merkezi organı TBMM'dir. Onun etkilerini, yetkilerini denetleme araçlarını ortadan kaldırdığınız zaman TBMM'yi ortadan kaldırmış olursunuz" dedi.Doğu Perinçek, partisinin Beyoğlu'ndaki İstanbul İl Başkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısıyla Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili ve bu konuda partisinin görüşlerini içeren milletvekillerine gönderdikleri mektupla ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı önerisinin geri çekilmesini isteyen Perinçek, mektupla AK Parti, CHP ve MHP milletvekillerinden Cumhurbaşkanlığı sistemine oy vermemelerini talep etti. Perinçek, "Milli iradenin bir nolu merkezi organı TBMM'dir. Onun etkilerini, yetkilerini denetleme araçlarını ortadan kaldırdığınız zaman TBMM'yi ortadan kaldırmış olursunuz. Bu Cumhurbaşkanlığı sistemi önerisinde millet meclisi yok, hükümet de yok. Çünkü meclise dayanmayan bir hükümet Türkiye'de otorite kuramaz. 5 yılda bir seçilen Cumhurbaşkanı'yla otorite kurulmaz. Hükümet, TBMM'ye ve milli iradeye karşı sorumlu olacak ki o sorumluluk sayesinde otorite sahibi olsun. Meclisin denetimini ve otoritesini sarsan bir Cumhurbaşkanlığı sistemiyle hükümet de yok ediliyor" dedi.'ÖNERİ GERİ ÇEKİLSİN' TALEBİ"Özellikle AKP üyesi milletvekillerimize, hükümete ve Cumhurbaşkanımıza buradan sesleniyorum" diyen Doğu Perinçek, "Türkiye'nin bugün ki milli ve stratejik ihtiyaçlarına uyan ufkumuzu açacak olan parlementer rejimle Türkiye önündeki sorunları çözebilir. Özellikle ekonomik krizle terör eylemlerinin örtüştüğü, Türkiye'nin bir vatan savaşı verdiği ortamda AKP iktidarının, sayın Cumhurbaşkanı'nın ve sayın Başbakan'ın bütün bu koşulları dikkate alarak Cumhurbaşkanlığı sistemi önerisini geri çekmesini talep ediyoruz. Bu erdemli bir davranış olacaktır" ifadelerini kullandı."GÜÇLÜ HÜKÜMET GÜÇLÜ MECLİSE DAYANIR"Güçlü meclisin Türkiye'nin ihtiyacı olduğunu belirten Perinçek, "Güçlü hükümet, güçlü meclise dayanır. Güçlü ordu gücünü güçlü meclis ve güçlü hükümetten alır. Bu nedenle güçlü meclis ve Türk milleti için güçlü ordu ve güçlü hükümet için Cumhurbaşkanlığı sistemine oy vermemenizi sayın milletvekillerinden talep ediyoruz" diye konuştu.Perinçek, konuşmasının sonunda mektubu bugün eposta ve posta yoluyla milletvekillerine yolladıklarını sözlerine ekledi.

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