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HDP'li Yıldırım: Bu topraklarda silah miadını doldurmuştur

28 Aralık 2016 17:48

ŞIRNAK, (DHA)- HDP Grup Başkanvekili ve Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, "Silahlarla, tanklarla toplarla bu ülkede çözebileceğimiz bir şey yoktur. Bu topraklar kana doymuştur, bu

ŞIRNAK, (DHA)- HDP Grup Başkanvekili ve Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, "Silahlarla, tanklarla toplarla bu ülkede çözebileceğimiz bir şey yoktur. Bu topraklar kana doymuştur, bu topraklarda silah miadını doldurmuştur" dedi.
Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortasu köyünün Suriye sınırında 28 Aralık 2011 tarihinde  hava operasyonunda yaşamını yitiren 34 kişi ile ilgili Gülyazı köyünde yapılan anmaya HDP Grup başkan Vekili Ahmet Yıldırım, Milletvekilleri Altan Tan, İmam Taşçıer ve Aycan İrmez ile yakınlarını kaybeden aileler katıldı. Aynı köyden olan ve halen tutuklu bulunan HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü'nün mesajının okunmasından sonra HDP Grup Başkan Vekili Yıldırım bir konuşma yaptı.
Milletvekili Yıldırım, kendilerinin asla ve asla, herhangi bir kin, nefret ve rövanşist duygu peşinde olmadıklarını, 34 kişinin yerine asla birinin kanını talep etmediklerini belirterek, "Ancak, bir şey istiyoruz; Bütün ailelerle birlikte sadece adalet istiyoruz. Sadece bu işi askeri ve siyasi sorumluları kimse, yargı önüne çıkarılsın istiyoruz, adalet istiyoruz" dedi. Ailelerin de 5 yıldır adalet aradığını belirten Yıldırım, şunları söyledi:
" Bizim 34 canımız ciğerimiz kardeşimiz insani olmayan bir yöntemle, ahlaki ve vicdani olmayan bir yöntemle, hakkın ve hakikatın hiç bir şeyine sığmayacak bir şekilde paramparça edildiler. Kimse bizim bunu unutmamızı, faillerinin yargı önüne çıkartılmasından vazgeçmemizi beklemesin. Er veya geç Mahkeme-i Kübra'da bunlar hesabını verecekler. Ama biz dünya gözüyle, çok eminiz o uçakta kimlerdi? Nereden kalktı ve talimatı kimlerden aldı? Bunlar çok iyi biliniyor. Buradan hareketle buradan bir kez daha AKP iktidarına ve saraya çağrımızdır; Eğer bu 100 yıllık toplumsal yarayı dindirmek istiyorsanız, eğer bu yaraya merhem sürmek istiyorsanız, Roboski benzeri çok katliam vardır, ama gelin failleri en kolay ortaya çıkarılacak olan budur. Buradan başlayalım."
HDP Grup Başkan Vekili Ahmet Yıldırım, dünyada benzer sorunlar yaşayan bir çok ulus ve devletin meselelerini konuşarak, diyalogla ve müzakere ile çözdüğünü belirterek, "Böyle bir feraset, tecrübe insanlık tarihinde varken, bizim kalkıp hala silahlarla, tanklarla toplarla bu ülkede çözebileceğimiz bir şey yoktur. Bu topraklar kana doymuştur, bu topraklarda silah miadını doldurmuştur. Silahı ve şiddetin hak arama yöntemi olmasından çıkarılması, ama hak arama ve özgürlük, demokrasi, barış arayışlarının silahla bastırılmasının da karşısındayız. Onun için biz arayışı onur arayışı, ahlak, hakikat arayışı olarak görmekteyiz" diye konuştu.

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