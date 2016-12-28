THY 23 seferini iptal etti

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL’DA başta olmak üzere tüm yurda etkisi altına alacak kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları, iç ve dış hat olmak üzere toplam 23

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL’DA başta olmak üzere tüm yurda etkisi altına alacak kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları, iç ve dış hat olmak üzere toplam 23 seferini iptal ettiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları’nın kar yağışı nedeniyle iptal ettiği seferler şöyle; İç hatlarda, Konya, Kütahya, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Denizli, Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Sivas, Erzurum, Trabzon. Dış Hatlarda ise Erbil, Bakü, Tahran, Bükreş, Varna, Hamburg, Brüksel olmak üzere 23 seferini iptal etti.