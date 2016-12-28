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Atiker Konyaspor-Gümüşhanespor: 3-0 (Ziraat Türkiye Kupası)

28 Aralık 2016 17:53

Mehmet Kayhan YILDIZ / KONYA, (DHA)

Mehmet Kayhan YILDIZ / KONYA, (DHA)
STAT: Konya Büyüşehir Belediye
HAKEMLER: Suat Arslanboğa (xx), İlker Takpak (xx), Mustafa Sönmez (xx)
ATİKER KONYASPOR: Abdülaziz Demircan (xx)- Skubic (xx), Ali Turan (xx), Vukovic (xx), Mehmet Uslu (xx), Jonsson (xx), Ali Çamdalı (xx), Mbamba (xx)(Dk. 61 Ömer Ali Şahiner xx), Halil İbrahim Sönmez (xxx)(Dk. 85 Emre Can Atilla), Milosevic (xx), Hora (xxx)(Dk. 61 Bajic xx)
GÜMÜŞHANESPOR: Hasan Hüseyin (xx)- Taner (xx)(Dk.58 Rıdvan Koçak x), Salih Zafer (xx), Mehmet Cansın (xx), Mehmet Abdullah Çoban (xx), Serhat (xx), Cumhur (xx)(Dk. 58 Taşkın x), Mehmet Menderes Önkuzu (xx), Cem Sultan (xx), Onur Okan (xx)(Dk. 82 Hüseyin Ali Pala), Ali Özgün (xx)
GOLLER: Dk. 38 Hora, Dk. 77 Halil İbrahim Sönmez, Dk. 79 (kendi kalesine) Salih Zafer Kurşunlu (Atiker Konyaspor)
SARI KARTLAR: Jonsson, (Atiker Konyaspor), Mehmet Menderes Önkuzu (Gümüşhanespor)
ZİRAAT Türkiye Kupası H Grubu mücadalesinde Atiker Konyaspor sahasında Gümüşhanespor'u 3-0 yendi. 
9. dakikada Ali Özgün'ün ceza sahası dışı sağ çaprazından kaleye sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
24'üncü dakikada Jonsson'un soldan ceza sahasına ortasında topla buluşan hora'nın sert şutunu kaleci Hasan Hüseyin Akınay çizgiden son anda çıkardı.
38'inci dakikada Milosevic'in soldan ceza sahasına ortasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Jonsson'un sert şutu altıpas önünde bululan Hora'ya çarpıp yön değiştererek kalecinin sağından filelerle buluştu: 1-0.
51'inci dakikada Onur Okan'ın sağdan ceza sahasına ortasında topu iyi takip eden Mehmet Menderes Önkuzu'nun kafa vuruşu kaleci Abdülaziz'de kaldı.
64'üncü dakikada Bajic'in ara pasıyla ceza sahasına giren Halil İbrahin Sönmez'in sert şutunu kaleci Hasan Hüseyin Akınay çıkardı.
67'inci dakikada Onur Okan'ın ceza yayının sağ çaprazından direk kaleye kullandığı serbest vuruşu kaleci Abdülaziz Demircan güçlükle kornere çıkardı.
73'üncü dakikada Mehmet Uslu'nun soldan ceza sahasına ortasında topa iyi yükselen Bajic'in kafa vuruşunu kaleci Hasan Hüseyin Akınay kornere çeldi.
77'inci dakikada Sukubic'in ara pasıyla altıpas üzerinde topla buluşan Halil İbrahim Sönmez'in aşırtma vuruşu filelerle buluştu: 2-0.
79'uncu dakikada Ömer Ali'nin sağdan ceza sahasına ortasında kale önünde topu uzaklaştırmak isteyen Salih Zafer Kurşunlu'nun ters vuruşu filelerle buluştu: 3-0. 
Karşılaşma Atiker Konyaspor'un 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

FOTOĞRAF

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