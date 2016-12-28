DHA İSTANBUL BÜLTEN - 3

- OYUNCU İSRAFİL KÖSE'NİN ÖLÜMÜNE DAVA

- OYUNCU İSRAFİL KÖSE'NİN ÖLÜMÜNE DAVA

* Geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren oyuncu İsrafil Köse'nin ölümüne sebebiyet verdiği gerekçesiyle taksi şoförü hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

* İddianameden,"Kaza tespit tutanağına göre ölenin ve şüphelinin olayda birlikte kusurlu olduğunun belirtildiği anlaşılmıştır."

Haber: Arzu KAYA / İstanbul DHA

Kadıköy'de geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren oyuncu İsrafil Köse'nin ölümüne sebebiyet verdiği gerekçesiyle taksi şoförü hakkında dava açıldı.

MOTOSİKLET VE TAKSİNİN ÇARPIŞMASI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İsrafil Köse'nin 21 Ağustos 2016 tarihinde motosikletiyle seyir halindeyken, Ayrılıkçeşme Metro istasyonu güzergahı üzerinde park halinde bulunan Bekir Serkut Özhan'ın kullandığı taksi ile çarpışması sonucu kazanın meydana geldiği belirtildi.

KAZA TUTANAĞI: ALKOLLÜ. ADLİ TIP RAPORU: ALKOLSÜZ

İsrafil Köse'nin tedavi gördüğü hastanede olaydan 2 gün sonra yaşamını yitirdiği belirtilen iddianamede, trafik kazası tutanağına göre Köse'nin 2.17 promil alkollü, Adli Tıp Kurumu raporuna göre ise Köse'den alınan numunelerdeki incelemede alkol bulunmadığının bildirildiği kaydedildi.

"TAKSİ KAPISINA VURARAK KAZA YAPTI" İDDİASI

İddianamede, olaya ilişkin alınan bir tanığın ifadesinde şüpheli Özhan'ın bulunduğu taksi kapısının 10 santim civarında açılması neticesinde İsrafil Köse'nin taksi kapısına vurarak kaza yaptığını söylediği belirtildi.

"ÖLEN VE ŞÜPHELİ BİRLİKTE KUSURLU"

Şüphelinin suçlamaları kabul etmediği, kapıyı açmadan kazanın gerçekleştiğini söylediği anlatılan iddianamede, Köse'nin eski eşi mağdur Şengül Zeybek'in taksiciden şikayetçi olduğu kaydedildi. Şüphelinin alkollü olmadığının tespit edildiği belirtilen iddianamede, "Kaza tespit tutanağına göre ölenin ve şüphelinin olayda birlikte kusurlu olduğunun belirtildiği anlaşılmıştır" denildi.

6 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Şüpheli Bekir Serkut Özhan hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

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- DOĞU PERİNÇEK'TEN MİLLETVEKİLLERİNE 'CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ' MEKTUBU

* Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek,

" Bu Cumhurbaşkanlığı sistemi önerisinde millet meclisi yok, hükümet de yok"

" Milli iradenin bir nolu merkezi organı TBMM'dir. Onun etkilerini, yetkilerini denetleme araçlarını ortadan kaldırdığınız zaman TBMM'yi ortadan kaldırmış olursunuz"

Haber-Kamera: Enver ALAS / İstanbul,DHA

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, TBMM Anayasa Komisyonu'nda görüşülen 'Cumhurbaşkanlığı sistemi'ne yönelik anayasa değişikliği önerisiyle ilgili AK Parti, CHP ve MHP milletvekillerine birer mektup gönderdi.

Milletvekillerinden Cumhurbaşkanlığı sistemine oy vermemelerini isteyen Perinçek, "Milli iradenin bir nolu merkezi organı TBMM'dir. Onun etkilerini, yetkilerini denetleme araçlarını ortadan kaldırdığınız zaman TBMM'yi ortadan kaldırmış olursunuz" dedi.

Doğu Perinçek, partisinin Beyoğlu'ndaki İstanbul İl Başkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısıyla Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili ve bu konuda partisinin görüşlerini içeren milletvekillerine gönderdikleri mektupla ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı önerisinin geri çekilmesini isteyen Perinçek, mektupla AK Parti, CHP ve MHP milletvekillerinden Cumhurbaşkanlığı sistemine oy vermemelerini talep +etti. Perinçek, "Milli iradenin bir nolu merkezi organı TBMM'dir. Onun etkilerini, yetkilerini denetleme araçlarını ortadan kaldırdığınız zaman TBMM'yi ortadan kaldırmış olursunuz. Bu Cumhurbaşkanlığı sistemi önerisinde millet meclisi yok, hükümet de yok. Çünkü meclise dayanmayan bir hükümet Türkiye'de otorite kuramaz. 5 yılda bir seçilen Cumhurbaşkanı'yla otorite kurulmaz. Hükümet, TBMM'ye ve milli iradeye karşı sorumlu olacak ki o sorumluluk sayesinde otorite sahibi olsun. Meclisin denetimini ve otoritesini sarsan bir Cumhurbaşkanlığı sistemiyle hükümet de yok ediliyor" dedi.

'ÖNERİ GERİ ÇEKİLSİN' TALEBİ

"Özellikle AKP üyesi milletvekillerimize, hükümete ve Cumhurbaşkanımıza buradan sesleniyorum" diyen Doğu Perinçek, "Türkiye'nin bugün ki milli ve stratejik ihtiyaçlarına uyan ufkumuzu açacak olan parlementer rejimle Türkiye önündeki sorunları çözebilir. Özellikle ekonomik krizle terör eylemlerinin örtüştüğü, Türkiye'nin bir vatan savaşı verdiği ortamda AKP iktidarının, sayın Cumhurbaşkanı'nın ve sayın Başbakan'ın bütün bu koşulları dikkate alarak Cumhurbaşkanlığı sistemi önerisini geri çekmesini talep ediyoruz. Bu erdemli bir davranış olacaktır" ifadelerini kullandı.

"GÜÇLÜ HÜKÜMET GÜÇLÜ MECLİSE DAYANIR"

Güçlü meclisin Türkiye'nin ihtiyacı olduğunu belirten Perinçek, "Güçlü hükümet, güçlü meclise dayanır. Güçlü ordu gücünü güçlü meclis ve güçlü hükümetten alır. Bu nedenle güçlü meclis ve Türk milleti için güçlü ordu ve güçlü hükümet için Cumhurbaşkanlığı sistemine oy vermemenizi sayın milletvekillerinden talep ediyoruz" diye konuştu.

Perinçek, konuşmasının sonunda mektubu bugün eposta ve posta yoluyla milletvekillerine yolladıklarını sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü :

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-Doğu Perinçek'in açıklamaları

-Toplantıya katılanlar

-Genel ve detaylar

28.12.2016 - 16.11 Haber Kodu : 161228108

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- BAŞAKŞEHİR'DE BANKA SOYGUNU...

Haber - Kamera: Ersan SAN / İSTANBUL DHA

Başakşehir'de bulunan bir bankaya maskeli ve silahlı olarak giren 2 kişi, 3 bin 500 dolar gasp ederek kaçtı.

Soygun, Başakşehir 5. Etap'ta bir alışveriş merkezinin altında bulunan banka şubesinde saat 15.15'te meydana geldi. Alınan bilgiye göre, otomobil ile bankanın önüne gelen 3 kişiden 1 'i otomobilde beklerken ikisi yüzü maskeli ve silahlı bir şeklide bankaya girdi. Gişe görevlilerine silah doğrultan iki soyguncu, 3 bin 500 doları gasp ettikten sonra, kendilerini bekleyen otomobile binerek ortadan kayboldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bankanın güvenlik kamera ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda kaçan soyguncuları belirlemek için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri de, soygunun olduğu bankada delil araştırması yaptı.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Banka önünden genel detaylar

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları

28.12.2016 - 16.31 Haber Kodu : 161228115

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- DHMİ'DEN KAR ÖNLEMİ; UÇUŞLAR YÜZDE 15 AZALTILDI

Haber: İbrahim YILDIZ / İSTANBUL DHA

İstanbul'da başlayacak ve hava ulaşımını olumsuz etkileyeceği beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) Atatürk Havalimanı'nda seferlerin yüzde 15 azaltıldığını duyurdu.

DHMİ tarafından açıklanan bilgi notunda şöyle denildi:

"29.12.2016 Perşembe öğleden sonra başlayıp, 31.12.2016 öğleden sonraya kadar kadar olumsuz meteorolojik şartlar beklenmektedir. Beklenen ağır meteorolojik şartlar ( kar yağışı, buzlanma ve kuvvetli rüzgar) sebebiyle Atatürk Havalimanı'nda seferler yüzde 15 oranında azaltılmıştır."

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- THY 23 SEFERİNİ İPTAL ETTİ

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul başta olmak üzere tüm yurdu etkisi altına alacak kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları, iç ve dış hat olmak üzere toplam 23 seferini iptal ettiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları'nın kar yağışı nedeniyle iptal ettiği seferler şöyle:

İç hatlarda, Konya, Kütahya, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Denizli, Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Sivas, Erzurum, Trabzon; Dış hatlarda ise Erbil, Bakü, Tahran, Bükreş, Varna, Hamburg, Brüksel olmak üzere toplam 23 seferini iptal etti.



