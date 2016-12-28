Yangında balkonda kalan anne ve bebeği kurtarıldı

Ergün TOS/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde 2 katlı evin 2'nci katında elektrik sobasından çıktığı sanılan yangında, 6 aylık bebeği Elif Sura ile birlikte 2

Ergün TOS/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde 2 katlı evin 2'nci katında elektrik sobasından çıktığı sanılan yangında, 6 aylık bebeği Elif Sura ile birlikte 2 katlı evin balkonunda mahsur kalan 27 yaşındaki Merve Çapar, komşuları tarafından kurtarıldı.

Foça Mahallesi 958 Sokak üzerindeki 2 katlı evin 2'nci katında, bugün saat 16.30 sıralarında yangın başladı. Eşi İsmail Çapar'ın evde olmadığı sırada uyuyan kızı Elif Sura'yı salonda bırakarak balkona çıkan Merve Çapar, salon penceresinden yükselen dumanları gördü. Koşarak eve giren Çapar, dumanla dolan odadaki kızını kucağına alarak tekrar çıktığı balkonda mahsur kaldı. Çapar'ın bağırarak yardım istemesi üzerine komşuları Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği'nden yardım istedi. Bu sırada evin salonundan alevler yükselmeye başlayınca harekete geçen komşuları, merdiven dayayarak çıktıkları balkondan anne ve bebeğini kurtardı.

BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Dumandan etkilenen bebek ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürülürken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının bebeğin ısınması için açık bırakılan elektrik sobasından çıktığı ihtimali üzerinde durulurken, kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Hastanede tedaviye alınan Elif Sura'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Çapar'ın komşusu Döndü Yelken, çığlıklar üzerine evden dışarı çıktıklarını belirterek, anne ve bebeğin bir süre balkonda mahsur kaldığını söyledi. Bebeği balkondan atması için battaniye götürdüğünü anlatan Yelken, "Bebeği korktuğu için battaniyenin üzerine atamadı. Gençler merdiven bulmuş gelmiş. Merdiven yardımıyla bebeği ve anneyi balkondan aldılar. Daha sonrada itfaiye geldi" dedi.



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