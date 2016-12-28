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(Görüntülü Haber) 20'nci intihar girişimini Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdi

28 Aralık 2016 20:37

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ Sütçü İmam Üniversitesi'nde yapımı devam eden kütüphane ve kongre merkezinin inşaatında kullanılan vincin üzerine çıkıp intihara kalkışan 29 yaşındaki Mehmet Heyder, Rektör Prof. Dr. Durmuş Deveci ve polisler tarafından ikna edilerek aşağı indirildi.Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü'ne akşam saatlarinde gelen Mehmet Heyder, iddiaya göre kanser hastası eşi 27 yaşındaki Fatma ile kalp kapakçığı rahatsızlığı bulunan kızı 2.5 yaşındaki Suda Naz'ın tedavisi için para gerektiğini belirtip yetkililerden üniversitede para toplamak istediğini söyledi. 'Rektörlükten izin alman gerekiyor' cevabını alan Heyder, kampüste yapımı devam eden kütüphane ve kongre merkezinin inşaatının çatısına, oradan da hemen yanındaki vincin tepesine çıkıp atlayacağını söyledi.REKTÖR VE POLİSLER İKNA ETTİİhbar üzerine üniversiteye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, Rektör Prof. Dr. Durmuş Deveci de olay yerine geldi. Prof. Dr. Deveci ve polisler, Mehmet Heyder'i ikna etmeye çalıştı. Yanına gelenlere 4 bin 800 lira borcu olduğunu söyleyen Mehmet Heyder, bir süre sonra intihardan vazgeçti. Aşağı inen Heyder, Rektör Prof. Dr. Deveci'ye eşi ve kızının resimleri ile gazete kupürlerinin olduğu bir dosya gösterdi. 20'NCİ İNTİHAR GİRİŞİMİYapılan araştırmada, Mehmet Heyder'in sonuncusu 23 Aralık'ta Adana Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu binasının yangın merdiveni olmak üzere bugüne kadar birçok ilde intihar girişiminde bulunduğu, KSÜ'deki intihar teşebbüsün de 20'nci olduğu ortaya çıktı.Karakola götürülmek üzere polis otosuna bindirilen Heyder gazetecilere telefon numarasını söyleyerek, "Eşim ilik kanseri, 2.5 yaşındaki kızım Sude Naz'ın da kalp kapakçığı değişecek. Hayırseverlerden yardım bekliyorum" dedi.

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