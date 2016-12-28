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(Görüntülü Haber) Kosova Demokratik Türk Partisi: 2017'den umutluyuz

28 Aralık 2016 20:47

Enis Tabak / Prizren, 28 Aralık, (DHA) - Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, 2016 yılında dünyada çok sayıda acının yaşandığını ancak 2017 yılından umutlu olduklarını söyledi. KDTP Genel Başkanı Mahir Yağcılar, DHA’ya verdiği demeçte, “2016 yılı Kosova için olduğu kadar dünya için de kolay bir yıl değildi. Savaş ortamları, çeşitli çatışmalar, terör saldırıları ve ekonomideki eşitsizlikler tüm insanlık için bir sınav niteliğine dönüşmüştür. Dolayısıyla bu zor günlerde, dünyada istikrar ve refaha her zamandan daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Dengeli kalkınmanın sağlanılması ve eşitsizliklerin azaltılması kaçınılmaz görünmektedir” diye konuştu.“Türkiye’nin İstikrarı, Bölgenin İstikrarıdır”Yağcılar açıklamalarına şöyle devam etti: “Anavatanımız Türkiye'deki hain terör saldırıları ve FETÖ tarafından gerçekleşen darbe girişimi, yakın bölgede gerçekleşen çatışmalar ayrıca hepimizi derinden üzmüş ve tepkimize neden olmuştur. Çünkü Türkiye'nin istikrarı, bizim için bölgede istikrar anlamını taşımaktadır, dolayısıyla bu gelişmeler Kosova Türk toplumunu da yakından ilgilendirmektedir. Bizim için değeri büyük olan Kosova - Türkiye ilişkileri her yıl daha fazla gelişmelidir. Kosova’nın yeni bir devlet olarak, halen her yönlü desteğe ihtiyacı bulunmaktadır.Hedef Avrupa Birliği ve Kalkınma“Kosova, Avrupa Birliği yolunda şartları yerine getirmeli, kalkınmanın yolunu açmalı ve halkın beklentilerini karşılamalı” diyen Yağcılar, “Bu konular Kosova Türk Toplumunu da yakından ilgilendiren konular olurken, partimizin de çalışma esaslarını oluşturmuştur. Halkımızın ana beklentileri olan istihdam, eğitim, kültür ve sosyal hakların yerine getirilmesi 2016 yılının temel çalışmaları olmuştur. Çalışmalarımızın ana hedefi halkımızın ve partimizin çıkarlarıdır. Bu anlamda toplumumuzun siyasi temsili artırılmış, tarihi, kültür ve toplumsal değerlerimize sahip çıkılmış, derneklerimiz desteklenmiş, eğitimimizin kaliteli ve sürdürebilir olması için çalışmalar yapılmıştır. 23 Nisan Kosova Milli Bayramı kutlamaları, Ramazan ve bayram faaliyetleri, 15 Temmuz darbe girişimi kınama yürüyüş ve toplantıları, dayanışma ve yardımlaşma etkinlikleri, yeni yasal uygulamalarının önerilmesi, yeni kitap ve eğitim araç-gereçlerin temini, sağlık ve tedavi destekleri, ek kontenjan ve yükseköğrenim destekleri, Kültür Merkezlerinin kurulması ve diğer altyapıların hayata geçirilmesi, önemli başarılarımızdır” ifadelerinde bulundu.“Anavatanımız Türkiye'nin Hain Saldırılardan Kurtulmasını Diliyorum”Mahir Yağcılar açıklamalarını şöyle tamamladı: “Kosova Türk Toplumu'nun daha büyük başarılar elde etmesinin, birlik ve beraberlikten geçtiğini bilerek, parti ve sivil örgütlerimizin iç içe çalışmalarının artırılması neticesinde toplumumuzun mutlaka daha iyi bir konuma ulaşacağına inancımız tamamdır. Toplumumuzun kalkınması ve güçlenmesinde emeği geçen tüm temsilcilerimiz, halkımız ve partililerimize en içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum. 2017 yılının tüm halkımıza hayrılara vesile olmasını, sağlık, umut, mutluluk ve başarılar getirmesini diliyorum. Daha güçlü ve daha kalkınmış bir Kosova, herkese daha huzurlu ve daha güzel yaşam şartları diliyorum. Anavatanımız Türkiye'nin tüm hain saldırılardan kurtulmasını, güçlü adımlarla ve en kısa zamanda gelişme hedeflerine ulaşmasını, dünyanın her yerinde daha fazla refah ve barış olmasını diliyorum.” Başkonsolos Evcit: 2017 herkese umut getirsinKosova'nın ilk ve tek başkonsolosu olan Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosu Selen Evcit de, 2017 yılında barış ve huzur temennilerinde bulundu. Kosovalı vatandaşlar da, 2016 yılının Kosova'da ekonomik ve sosyal güvenlik açısından herhangi bir gelişmenin yaşanmadığını, 2017 yılından ise umutlu olduklarını söylediler.

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