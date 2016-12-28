Tuzlaspor - Galatasaray: 3 - 2 (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 4. hafta maçında Tuzlaspor, Galatasaray'ı 3 - 2 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 4. hafta maçında Tuzlaspor, Galatasaray'ı 3 - 2 mağlup etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada Tuzlaspor'a galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Arif Şahin, 53. dakikada Tuncay Fındıkcı ve 58. dakikada Ozan Papaker kaydetti. Galatasaray'ın golleri ise 45. dakikada Aurelien Chedjou ve 70. dakikada Martin Linnes'den geldi.

Bu arada Galatasaray'dan Aurelien Chedjou direkt, Martin Linnes ise ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Tuzlaspor'dan da Doğan Ateş ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Tuzlaspor bu galibiyetle puanını 9'a yükselterek grupta liderliğe yükseldi. Galatasaray da 5 puanla 3. sırada kaldı.

İSTANBUL / DHA (fotoğraflı)