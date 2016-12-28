(Görüntülü Haber) Ümraniye'de bıçaklanan kişi evine gitmeye çalışırken öldü

Haber - Kamera: Uğur AYAZSIN-Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL DHAÜmraniye'de kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklanan Vedat Arslan(41) yaralı halde evine gitmeye çalışırken 300 metre ilerledikten sonra hayatını kaybetti.Olay, Ümraniye Hekimbaşı Mahallesi Yıldıztepe Caddesi girişinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 RJT 18 plakalı otomobilini cadde girişine park eden çatı ustası Vedat Arslan(41), burada bir kişi ile tartıştı. Tartışmanın ardından henüz kimliği belirlenemeyen kişi, Arslan'ı bıçaklayarak kaçtı. Yaralı Vedat Arslan, Eyüp Sultan sokaktaki evine gitmeye çalıştı. Yaklaşık 300 metre kan kaybederek ilerleyen Arslan sokağın girişinde yere yığıldı.Yerde yatan Arslan'ı gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan incelemede Vedat Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Arslan'ın yakınları sokakta gözyaşı döktü.Ceset olay yeri ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ümraniye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.