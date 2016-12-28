Ateşe verdiği sazlıkların arasında yanarak öldü

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'nin Enez İlçesi'nde ateşe verdiği sazlıkların ortasında kalan 70 yaşındaki Ramazan Divdiv, yanarak öldü.
Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'nin Enez İlçesi'nde ateşe verdiği sazlıkların ortasında kalan 70 yaşındaki Ramazan Divdiv, yanarak öldü.
Olay, akşam saatlerinde Enez İlçesi Yeniceköy Köyü'nde meydana geldi. Ramazan Divdiv, uzayan sazlıkları ateşe verdi. Yaktığı sazlıkların arasından çıkmayı başaramayan Divdiv, yanarak can verdi. Akşam eve dönmeyince yakınlarının aramaya çıktığı Ramazan Divdiv'in cesedi, yanmış halde bulundu.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ramazan Divdiv'in cesedi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.