DHA YURT BÜLTENİ - 17

Kütahya'da da okullar tatil edildi

Kütahya'da da okullar tatil edildi

KÜTAHYA il genelinde ilk ve orta dereceli okullar olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın için 1 gün süreyle tatil edildi.

Kütahya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "29 Aralık Perşembe günü, Kütahya genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir. Kar yağışı nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 29 Aralık Perşembe günü izinli sayılacaktır" denildi.

Haber: KÜTAHYA,(DHA)-

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Eğirdir'de okullara kar tatili (3)

ISPARTA GENELİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Isparta Valiliği tarafından daha önce kent merkezi ve bağlı köylerle, Yalvaç ve Sütçüler ilçelerinde alınan tatil kararı genişletildi. Valiliğin yeni kararı uyarınca Isparta kent merkezi ve tüm ilçelerde yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği kaydedildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanlarının da yarın idari izinli sayılmalarına karar verildi.

SDÜ’DE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi’nde de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 29 Aralık Perşembe günü Süleyman Demirel Üniversitesi’nde eğitime ara verildi. Üniversitemizde görev yapan hamile ve engelli personel de bir günlük idari izinli sayılacakö denildi.

Haber: Ali ÇEVİKBAŞ- Mehmet ERÇAKIR / ISPARTA, (DHA)

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Eskişehir'de içkili yerlere yılbaşı denetimi

ESKİŞEHİR'de polisler, çeşitli kurumlara bağlı ekiplerle birlikte yaklaşan yılbaşı nedeniyle içkili eğlence yerlerinde denetim yaptı.

Denetimlere Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, Büyükşehir, Tepebaşı ve Odunpazarı belediyeleri zabıta, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Halk Sağlığı İl Müdürlüğü ekipleri katıldı. 100'ü aşkın görevli ile gerçekleştirilen denetimlerde Hoşnudiye Mahallesi'ndeki Barlar Sokağı'nda ve kent merkezindeki içkili yerler tek tek kontrol edildi. Denetimlerde işyerlerindeki alkollü içkilerin kaçak olup olmadıklarına bakıldı, ruhsatlar kontrol edildi, müşterilerin ve çalışanların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Görüntü dökümü:

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-Polis ekiplerinin Barlar Sokağı'nda çekilen görüntüleri,

-Bir polis aracının geçişi,

-Polislerin bir kişinin kimliğine bakması,

-Polislerin toplu halde sokaktan geçişinden çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:ESKİŞEHİR,(DHA)

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İzmit'te 100 polisle uyuşturucu operasyonu

KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi (Narkotim) ekipleri İzmit'te yaklaşık 100 polisle kafelerde denetimde bulundu. Polisler kimliklerini kontrol ettikleri kişilerin üstlerini aradı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri akşam saatlerinde İzmit'te uygulama yaptı. Yaklaşık 100 polisle İzmit merkezinde bulunan alışveriş merkezi ile işlek caddeler üzerindeki kafelere girilerek denetimde bulundu. Narkotik köpeği 'Millow' da hazır bekletilirken, 40 işyerinde inceleme yapıldı. Narkotim polisleri yaklaşık 400 kişinin kimliklerini sorgulayarak, üstlerini aradı. Uygulama sırasında çeşitli suçlardan aranan 2 kişi gözaltına alındı. Sigara yasağını ihlal eden işyerleri hakkında ise tutanak tutuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polisin denetimde bulunması

-Üst araması yapması, kimlikleri kontrol etmesi

-Narkotik köpeğinden görüntü

-Kafelerdeki polislerden görüntü

-İşyeri sahibi ile röp.

Haber: Selda Hatun TAN / KOCAELİ, (DHA)