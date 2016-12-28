Kütahya'da okullar tatil edildi

KÜTAHYA, (DHA) - KÜTAHYA il genelinde ilk ve orta dereceli okullar olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın tatil edildi.

KÜTAHYA, (DHA) - KÜTAHYA il genelinde ilk ve orta dereceli okullar olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın tatil edildi.

Kütahya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "29 Aralık Perşembe günü, Kütahya genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir. Kar yağışı nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 29 Aralık Perşembe günü izinli sayılacaktır" denildi.