Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    29 Aralık 2016 00:07
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

Tuzlaspor - Galatasaray maçının ardından

28 Aralık 2016 23:52

 Tuzlaspor Teknik Direktörü Ersan: "Kulüp tarihimizde yer alacak güzel bir galibiyet aldık"

 Tuzlaspor Teknik Direktörü Ersan: "Kulüp tarihimizde yer alacak güzel bir galibiyet aldık"

Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink: "Sonuçtan ve oyuncularımın gösterdiği davranıştan utanç duyuyorum"

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 4. hafta maçında Galatasaray'ı 3-2 yenen Tuzlaspor'un teknik direktörü Metin Ersan, maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Metin Ersan, "Tuzlaspor tarihinde yer alacak güzel bir galibiyet aldık. Bugünkü oyun ve sonuçla hep anılacağımızı düşünüyorum" dedi.

Türk Telekom Arena'daki ilk maçta da iyi oynadıklarını ama istedikleri sonucu alamadıklarını aktaran Ersan, "Üzerine biraz daha koymamız gerektiğini biliyorduk ve iyi çalıştık. Galatasaray'ın öne çıktığı zamanlarda arkada boşluklar verdiğini, pozisyonlar bulacağımızı biliyorduk. Savunmanın arkasına adam kaçırma planımızın tuttuğunu görüyorum. Kazandığımız için çok mutluyum. İnşallah gruptan da çıkarak yolumuza devam ederiz" ifadelerini kullandı.

Ersan, elinde çok kaliteli bir oyuncu kadrosu olduğunu vurgulayarak, "İlk yarıda da iyi oynayan bizdik. Oyuncularımızın özellikleri çok farklı. Hücumu seven bir ekibiz. Biraz daha beceri kazandıklarında üst liglerde oynayacak meziyette oyuncularımız var. Yaş ortalamaları da 21-22. İnşallah Türk futboluna kazandırılırlar. Özellikle forvet hattında her hocanın rüyası olacak bir üçlüye sahibiz" şeklinde konuştu.

GALATASARAY CEPHESİ

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink ise basın toplantısında sert açıklamalarda bulundu.

Riekerink, "Hem aldığımız sonuçtan hem de oyuncularımın gösterdiği davranıştan utanç duyuyorum. Davranış olarak kastettiğim, görülen kırmızı kartlar. Tatil öncesi böyle bir son maç oynadığımız için inanılmaz üzgünüm" diye konuştu.

Aurelien Chedjou ve Yasin Öztekin'in kırmızı kart görüş şekillerinin kabul edilemez olduğunu dile getiren Hollandalı teknik adam "Bu kırmızı kartlar, kulübe karşı yapılmış bir hareket gibi. Kulübü yaralayan bir durum. Sahada kalan 9 arkadaşımız beraberliği yakalayabilmek için elinden geleni yaptı ama görülen 2 kırmızı kart kesinlikle kabul edilemez" dedi.

Sarı-kırmızılı çalıştırıcı, Yasin ve Chedjou'ya gerekli cezaların verileceğini vurgulayarak, "Ben bir sıralama yaptığımda hep en üste kulübü, sonra takımı, sonra da oyuncuları koyuyorum. Görülen iki kırmızı kart da kabul edilemez. Hakemin kararları doğru. Oyuncularımın sadece takımı değil, camiayı da incittiklerini düşünüyorum. Yine söylüyorum, benim için kabul edilemez bir durum" şeklinde konuştu.

Teknik adam, Cavanda, Josue ve Hamit Altıntop gibi yedek oyuncuların kupa maçlarında dahi fark oluşturamadıkları yönündeki bir tespit üzerine, "Buna ben de katılıyorum. Bundan çıkarılacak sonuçlar var. Benim de kendim için çıkardığım bazı sonuçlar mevcut. Kulübümüzün de çıkardığı sonuçlar vardır" dedi.

Riekerink, transfer dönemi planlarıyla ilgili olarak, "Bizim için önemli bir süreç. Bu konuyla ilgili yoğun olduğumuzu söyleyebilirim. İhtiyaçlarımızı konuşuyor, değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Diğer yandan UEFA Finansal Fair Play kuralları kapsamında limitimiz var. Buna da dikkat ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Lukas Podolski'ye Çin'in Beijing Guoan kulübünden gelen teklifin hatırlatılması üzerine, "Podolski bizim için önemli bir oyuncu. Üzücü bir takım sakatlıklar geçirdi. Bir Çin gerçeği var ki oyunculara ve kulüplerine ciddi rakamlar ödeyebiliyorlar. Burada kararı kulüp verecek" diye konuştu.

Riekerink, Gençlerbirliği oyuncusu Ahmet Yılmaz Çalık'la ilgili olarak da, "Sezona 6 stoperle başladık ancak sakatlıklar oldu. Chedjou, Afrika Uluslar Kupası'na gidecek. Salih Dursun da Antalyaspor'a gidiyor. İki oyuncuya kalıyoruz. Ahmet Yılmaz Çalık bizim için önemli bir opsiyon. Tanıdığım ve bildiğim bir milli takım oyuncusu. Tabii ki tek opsiyon değil" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Açıklamalar

HABER - KAMERA: SERHAN TÜRK - İSTANBUL / DHA

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

Uşak'ta okullara kar engeli
Bolvadin’de okullara kar tatili (3)
Konya'da eğitime kar engeli
(Görüntülü Haber) Ankara'da kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 günlüğüne ara verildi
(Görüntülü Haber) Tuzlaspor - Galatasaray maçının ardından
Sivas'ta 18 sanıklı FETÖ davasına bugün de devam edildi
DHA YURT BÜLTENİ - 17
Kütahya'da okullar tatil edildi
(Görüntülü Haber) İzmit'te 100 polisle kafelerde asayiş uygulaması
(Görüntülü Haber) Eskişehir'de içkili yerlere yılbaşı denetimi
Yazarlar
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Kemal Çiftçi
Yunus Emre Enstitüsü ve küresel diplomasi
Dr. Kazım Kılınç
Türkiye’nin çıkış yolu, “toplumsal uzlaşma”dan geçer
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
Tartıştığı erkek arkadaşı pencereden itti
Antalya'da organize çete operasyonu: 30 gözaltı
Parkta, tabancayla öldürülmüş bulundu
Türkiye'den Almanya'ya ilticalar üç kat arttı
Nürnberg Sosyal Demokratlar ikinci kez yasta
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler
ÇOK YORUMLANANLAR

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    06:4708:2113:1315:2917:5219:18
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=