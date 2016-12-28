Tuzlaspor - Galatasaray maçının ardından

Tuzlaspor Teknik Direktörü Ersan: "Kulüp tarihimizde yer alacak güzel bir galibiyet aldık"

Tuzlaspor Teknik Direktörü Ersan: "Kulüp tarihimizde yer alacak güzel bir galibiyet aldık"

Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink: "Sonuçtan ve oyuncularımın gösterdiği davranıştan utanç duyuyorum"

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 4. hafta maçında Galatasaray'ı 3-2 yenen Tuzlaspor'un teknik direktörü Metin Ersan, maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Metin Ersan, "Tuzlaspor tarihinde yer alacak güzel bir galibiyet aldık. Bugünkü oyun ve sonuçla hep anılacağımızı düşünüyorum" dedi.

Türk Telekom Arena'daki ilk maçta da iyi oynadıklarını ama istedikleri sonucu alamadıklarını aktaran Ersan, "Üzerine biraz daha koymamız gerektiğini biliyorduk ve iyi çalıştık. Galatasaray'ın öne çıktığı zamanlarda arkada boşluklar verdiğini, pozisyonlar bulacağımızı biliyorduk. Savunmanın arkasına adam kaçırma planımızın tuttuğunu görüyorum. Kazandığımız için çok mutluyum. İnşallah gruptan da çıkarak yolumuza devam ederiz" ifadelerini kullandı.

Ersan, elinde çok kaliteli bir oyuncu kadrosu olduğunu vurgulayarak, "İlk yarıda da iyi oynayan bizdik. Oyuncularımızın özellikleri çok farklı. Hücumu seven bir ekibiz. Biraz daha beceri kazandıklarında üst liglerde oynayacak meziyette oyuncularımız var. Yaş ortalamaları da 21-22. İnşallah Türk futboluna kazandırılırlar. Özellikle forvet hattında her hocanın rüyası olacak bir üçlüye sahibiz" şeklinde konuştu.

GALATASARAY CEPHESİ

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink ise basın toplantısında sert açıklamalarda bulundu.

Riekerink, "Hem aldığımız sonuçtan hem de oyuncularımın gösterdiği davranıştan utanç duyuyorum. Davranış olarak kastettiğim, görülen kırmızı kartlar. Tatil öncesi böyle bir son maç oynadığımız için inanılmaz üzgünüm" diye konuştu.

Aurelien Chedjou ve Yasin Öztekin'in kırmızı kart görüş şekillerinin kabul edilemez olduğunu dile getiren Hollandalı teknik adam "Bu kırmızı kartlar, kulübe karşı yapılmış bir hareket gibi. Kulübü yaralayan bir durum. Sahada kalan 9 arkadaşımız beraberliği yakalayabilmek için elinden geleni yaptı ama görülen 2 kırmızı kart kesinlikle kabul edilemez" dedi.

Sarı-kırmızılı çalıştırıcı, Yasin ve Chedjou'ya gerekli cezaların verileceğini vurgulayarak, "Ben bir sıralama yaptığımda hep en üste kulübü, sonra takımı, sonra da oyuncuları koyuyorum. Görülen iki kırmızı kart da kabul edilemez. Hakemin kararları doğru. Oyuncularımın sadece takımı değil, camiayı da incittiklerini düşünüyorum. Yine söylüyorum, benim için kabul edilemez bir durum" şeklinde konuştu.

Teknik adam, Cavanda, Josue ve Hamit Altıntop gibi yedek oyuncuların kupa maçlarında dahi fark oluşturamadıkları yönündeki bir tespit üzerine, "Buna ben de katılıyorum. Bundan çıkarılacak sonuçlar var. Benim de kendim için çıkardığım bazı sonuçlar mevcut. Kulübümüzün de çıkardığı sonuçlar vardır" dedi.

Riekerink, transfer dönemi planlarıyla ilgili olarak, "Bizim için önemli bir süreç. Bu konuyla ilgili yoğun olduğumuzu söyleyebilirim. İhtiyaçlarımızı konuşuyor, değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Diğer yandan UEFA Finansal Fair Play kuralları kapsamında limitimiz var. Buna da dikkat ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Lukas Podolski'ye Çin'in Beijing Guoan kulübünden gelen teklifin hatırlatılması üzerine, "Podolski bizim için önemli bir oyuncu. Üzücü bir takım sakatlıklar geçirdi. Bir Çin gerçeği var ki oyunculara ve kulüplerine ciddi rakamlar ödeyebiliyorlar. Burada kararı kulüp verecek" diye konuştu.

Riekerink, Gençlerbirliği oyuncusu Ahmet Yılmaz Çalık'la ilgili olarak da, "Sezona 6 stoperle başladık ancak sakatlıklar oldu. Chedjou, Afrika Uluslar Kupası'na gidecek. Salih Dursun da Antalyaspor'a gidiyor. İki oyuncuya kalıyoruz. Ahmet Yılmaz Çalık bizim için önemli bir opsiyon. Tanıdığım ve bildiğim bir milli takım oyuncusu. Tabii ki tek opsiyon değil" dedi.

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HABER - KAMERA: SERHAN TÜRK - İSTANBUL / DHA