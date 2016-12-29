Kula'da taşımalı eğitime bir günlük kar tatili

Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı sistemle eğitim gören öğrenciler için okullar bir

Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı sistemle eğitim gören öğrenciler için okullar bir gün tatil edildi.

Kula Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, Encekler Mahallesi ve Çarıkballı Mahallesi'nde resmi taşımalı eğitime tabi okullar kar yağışı nedeniyle 1 gün süreyle tatil edildi. İlçe merkezindeki okulların ise eğitime devam edileceği belirtildi.