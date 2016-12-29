Yozgat'ta kar tatili

YOZGAT, (DHA)- YAZGAT il genelinde olumsuz hava muhalefeti nedeniyle ilk, orta ve lise dengi okullarda eğitime 1 gün süreyle tatil edildi.

YOZGAT, (DHA)- YAZGAT il genelinde olumsuz hava muhalefeti nedeniyle ilk, orta ve lise dengi okullarda eğitime 1 gün süreyle tatil edildi.

Yozgat il merkezi ve merkeze bağlı köylerde ilk, orta ve lise dengi okullara kar yağışı nedeniyle yarın bir gün süreyle ara verildi. Bu arada kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de bir gün süreyle izinli sayılacağı açıklandı.