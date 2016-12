DHA YURT BÜLTENİ - 18

Kırıkkale'de kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime bir günlüğüne ara verildi

Kırıkkale'de kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime bir günlüğüne ara verildi

Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, yaptığı açıklamada kar yağışı nedeniyle 29/12/2016 tarihinde Kırıkkale'de eğitim ve öğretime 1 günlüğüne ara verildiğini ifade etti. Ayrıca Kamuda görevli hamile ve engelli çalışanların da bu tarihte idari izinli sayılacağı belirtildi.

Haber: KIRIKKALE,(DHA)

=====================

Bolvadin’de okullara kar tatili (2)

MERKEZ VE 4 İLÇE DE TATİL EDİLDİ

Afyonkarahisar merkez ve bağlı köylerle İhsaniye, Bayat, Çobanlar ve Sinanpaşa ilçeleri ve bunlara bağlı köylerde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği açıklandı.

SANDIKLI VE ÇAY'DA DA TATİL EDİLDİ

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ve Çay ilçelerinde de kar yağışı akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Her iki ilçede de kaymakamlık kararıyla yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Haber: Onur BAYRAM / AFYONKARAHİSAR,(DHA)

===============================

Kütahya'da okullar tatil edildi

KÜTAHYA il genelinde ilk ve orta dereceli okullar olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın tatil edildi.

Kütahya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "29 Aralık Perşembe günü, Kütahya genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir. Kar yağışı nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 29 Aralık Perşembe günü izinli sayılacaktır" denildi.

Haber: Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA,(DHA)

==========================

Sivas'ta 18 sanıklı FETÖ davasına bugün de devam edildi

SİVAS'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan ve yargılanmalarına dün başlanan doktor ve akademisyenlerden oluşan 10'u tutuklu, 18 sanığın duruşmasına bugün de devam edildi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında doktor ve akademisyenlerden oluşan 10'u tutuklu, 18 sanık hakkında, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' ve 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 5 ila 10 yıl arasında değişen hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanıkların yargılanması Sivas 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün başladı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Ümit Erkan V., Adnan G., Sefa G., Ahmet Ali K., Ömer C., Fikret Ö., Ali Feyzullah Ş., Ferruh B., Erol P., Durmuş T. ile tutuksuz sanıklar Yıldırım T., Selim Y., İsmail Önder U. ve Alparslan B. katıldı. Dosya kapsamındaki firari 3 sanığın yakalanması için çalışmalar devam ederken, duruşmanın ilk gününden 7 sanık dinlendi. Bugün devam eden duruşmada ise 3'ü tutuklu, 7 sanık hakim karşısına çıktı.

'VATANSEVERKEN İHANETLE SUÇLANDIM'

Tutuklu sanıklardan Prof. Dr. Sefa G., "Tüm terör örgütlerini lanetleyen bir vatanseverken ihanetle suçlandım. Hiçbir suç işlemediğim halde, 5 aydır cezaevindeyim. Benim sohbete katıldığım iddia ediliyor. 2008-2012 yılları arasında bazı dini programlara katıldım. Ben de her muhafazakar gibi bu yapının İslamı yayma gayreti içinde olduğunu düşünüyordum" dedi. Akademisyenler imamı Veysel Tıkaç tarafından kendisinin bu yapıya kazandırılmak için hedef alındığını belirten Prof. Dr. Sefa G., "Ben ByLock kullanmadım. Bu konuda bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum. Her zaman devletin yanında yer aldım. Çocuklarımın ve benim psikolojim bozuldu. FETÖ'yü tüm kalbimle lanetliyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.

'DİNİ SOHBET VEREBİLECEK KAPASİTEM YOK'

Sohbet 'abisi' olduğu öne sürülen tutuklu sanık öğretmen Erol P. ise üniversite döneminde bu yapıyla bir ilgisi olmadığını ifade ederek, "Kendimi çok iyi bir Türk milliyetçisi olarak görüyorum. Görev yaptığım Kangal'da Ülkü Ocakları başkanlığı yaptım. Telefonda görüştüğüm dershane müdürü C.K., çocuklarımı gönderdiğim dershanenin müdürü. İlçede başka dershane olmadığı için çocuklarımı onların dershanesine gönderdim. Bu yapıyla tek bağım, çocuklarımı devlet kontrolü altındaki dershanelerine göndermiş olmamdır. Üzerime atılı hiçbir suçu kabul etmiyorum. Bu hain ve adice darbe teşebbüsünü ben de medyadan öğrendim. Darbe eyleminde bulunmadığım gibi, öven bir ifade de bulunmadım. Darbe girişiminde askerler bulunmuştur, benim onlara bir yardımım olmamıştır. Ben edebiyatçıyım, zaten dini sohbet verebilecek kapasitede olduğumu düşünmüyorum. İddianame de ByLock kullandığım yer alıyor. Ben bu programı kesinlikle kullanmadım. Bununla ilgili somut bir delil de yok. 17 yıldır öğretmenin bugüne kadar hiçbir suç işlemedim. Devletime karşı suç işlemek de hiç aklımdan geçmedi" dedi.

'DİNİ BİLGİLERİMİZİ ARTIRMAK İÇİN BİR ARAYA GELDİK'

Tutuklu sanık Prof. Dr. Adnan G. ise, "Akademisyenler imamı olduğu belirtilen Veysel Tıkaç'ı bana şu andaki Rektör Alim Yıldız yönlendirdi. Kendisi bana kitap sordu, bu sebeple telefonda birkaç kez görüştük. Veysel Tıkaç'ın akademisyenler imamı olduğuna dair bilgim yok. Dünya görüşü ve ideolojisiyle ilgili herhangi bir konuşmam da olmadı" diye konuştu. Ankara'daki evinde Fetullah Gülen kitabı ve Zaman Gazetesi ekleri bulunmasıyla ilgili de konuşan Prof. Dr. Adnan G., "Benim evimde yaklaşık 12 bin kitap var. Bazılarını ben aldım, bazıları hediye edildi. Polisler, onlar içinden sadece aleyhimde delil olabilecek bir Fetullah Gülen kitabı ve Zaman Gazetesi eklerini aldılar. Bana yöneltilen suçlamaları reddediyorum. Delil olarak alınan kitaplar savcılıkta, bunları karartmam söz konusu olamaz" diyerek beraatini ya da tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Doktorlara yönelik oluşturulan sohbet grubunun sorumlusu olduğu iddiasıyla yargılanan tutuksuz sanık doktor Yıldırım T. de, "Kızımın 2005 yılında yüzde 75 burslu olarak Sultan Murat Koleji'ni kazanmasıyla oradaki öğretmenlerle tanıştım. Daha sonra öğretmenlerin tavsiyesiyle sohbetlere gitmeye başladım. Ben gittiğim zamanlar siyaset konuşulmuyor, dini sohbetler yapılıyordu" diye konuştu.

Sohbet gruplarının sorumlusu iddiasıyla yargılanan Doç. Dr. Salim Y. ise, şunları söyledi:

"Cemaat içinde aktif olduğum ve para topladığım doğru değildir. Benim ara ara sohbetlere gittiğim doğrudur, ama grup sorumlusu olduğum doğru değildir. Sadece dini bilgilerimizi arttırmak için bir araya gelirdik. Silahlı terör örgütü üyesi olduğumu kabul etmiyorum. Sadece Moritanya sağlık taramasına ve sohbete katıldım. Ben bu yapı içinde tamamen dini duygularla bulundum. Zaten 2012'nin yazında bu fikirden ayrıldım, 2013'de de tamamen koptum. Terörü lanetliyorum. Beraatimi talep ediyorum"

'5 YIL ÖNCE DEVLET GÖNDERDİ, ŞİMDİ TERÖR ÖRGÜTÜ FAALİYETİ OLDU'

Tutuksuz sanık Doç. Dr. İsmail Önder U. düzenli olmamakla birlikte sohbetlere katıldığını, hasta doktor ilişkisi nedeniyle yapıya üye olduğunu bilmediği birçok kişiyle de konuştuğunu belirterek, "Konuşma içerikleri incelendiğinde yasalara aykırı bir ifade de bulunmadığımı göreceksiniz. Sadece Moritanya'ya sağlık taramasına gittim. 5 yıl önce devlet tarafından gönderildiğim bir faaliyetin daha sonra terör örgütü faaliyeti olacağını göremedim" dedi.

Özel bir hastanede doktor olarak görev yapan tutuksuz sanık Alparslan B. ise bankacılar imamıyla ticari işleri ile görüştüğünü bahse konu olan kişiyi de sadece banka memuru olarak bildiğini ifade ederek başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerini lanetlediğini söyledi. Mahkeme heyeti sanıkların ifadesinin ardından, Bolu'da görev yapan tutuksuz sanık Ferda T.'nin Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile dinlenmesi için duruşmayı 30 Aralık'a erteledi.

Haber: Gökhan CEYLAN / SİVAS,(DHA)

=========================

Konya'da eğitime kar engeli

KONYA'da yoğun kar yağışı nedeniyle 5 ilçede eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Hadim İlçesi'nde ise taşımalı eğitim veren okullar tatil edildi.

Konya Valiliği tarafından yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Kulu, Akşehir, Tuzlukçu, Doğanhisar ve Ilgın ilçelerinde ilk ve orta dereceli okulların yarın, 1 gün süreyle tatil edildiği açıklandı. Hadim ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

KONYA,(DHA)

=================

Uşak'ta okullara kar engeli

UŞAK'ta bugün öğleden sonra başlayan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Uşak Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "Uşak Meteoroloji Müdürlüğü'nün hava tahmin raporlarında bildirilen mevcut hava şartları, yağış durumu ve en son meteorolojik veriler değerlendirildiğinde, öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşım güvenliği için; ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel rehabilitasyon merkezleri, öğrenci etüt merkezleri ve özel eğitim kursları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlara ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının 29 Aralık 2016 tarihinde bir gün süreyle tatil edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personelden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri de bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Yoğun kar yağışı, soğuk hava ve buzlanmaya karşı tüm vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Haber: Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK,(DHA)

========================

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Bodrum'da

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, perşembe günü düzenlenecek 'Türkiye'deki Ormancılık Politikalarının Toplumsal Yansımaları, Orman Köylüleri ve Kentler Üzerindeki Etkileri' konulu çalıştay toplantısına katılmak için akşam saatlerinde Muğla'nın Bodrum İlçesi'ne geldi.

Havalimanına geldikten sonra toplantının da yapılacağı, kalacağı otele geçen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, CHP İlçe Başkanı Recai Seymen ve partililer çiçeklerle karşıladı.

Kılıçdaroğlu, çalıştayın ardından ilçede bir dizi ziyarette bulunacak, daha sonra da Milas'a gidecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------

- Kılıçdaroğlu'nun kalacağı otele gelmesi

- Çiçeklerle karşılanması

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Hülya ELTEŞ-Nilüfer DEMİR / BODRUM-MUĞLA,(DHA)

===========================

Suriyeli ailenin kaldığı dairede yangın

KONYA'da Suriyeli ailenin kaldığı dairede çıkan yangında maddi zarar meydana geldi.

Karatay İlçesi Şems Tebrizi Mahallesi Tercüman Baba Sokak'ta iki katlı bir apartmanın ikinci katında yangın çıktı. Evde oturan 5 kişilik Suriyeli aile, komşularının yardımıyla evden çıktı. Kısa sürede daireyi saran alevler, çatıya da sıçradı.

İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, sokakta hatalı park eden araçlar nedeniyle bölgeye ulaşmakta güçlük çekti. Ekipler, yoğun müdahale sonucu alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü.

Maddi zararın meydana geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------

- Dairede çıkan yangın

- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA,(DHA)

============================

Freni boşalan TIR devrildi: 1 yaralı

HATAY’ın İskenderun İlçesi'nde freni boşalan tahta yüklü TIR, kent girişinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde E91 Karayolu İskenderun Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu yakınlarında meydana geldi. Antakya yönünden İskenderun'a giden 30 yaşındaki Serkan Barkın yönetimindeki 73 DD 624 plakalı tahta yüklü TIR, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkıp karşı yönden gelen plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen minibüsle çarpıştı. Yaklaşık 100 metre sürüklenen TIR'ın şoför mahallinde sıkışan Serkan Barkın yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Barkın, çağırılan ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

TIR'ın dorsesinden çevreye savrulan tahtalar nedeniyle kapanan karayolu, yapılan temizliğin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Haber: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay),(DHA)

===============================

Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü ile okul müdürlerine FETÖ gözaltısı

AYDIN'ın Söke İlçesi'nde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Ü.A. ve bazı okul müdürleri gözaltına alındı.

Söke'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda İlçe Milli Eğitim Müdürü Ü.A. ile birlikte Eğitim-Birsen Söke Temsilcisi A.Y., eşi Ticaret Lisesi Müdür Vekili T.Y., Bağarası Kemalpaşa İlkokul Müdürü S.Ö., Behiye Hanım Ortaokul Müdürü R.İ. ile birlikte 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

HABER: Burhan CEYHAN/SÖKE (Aydın),(DHA)

=============================

Taşımalı eğitimden yaralanan öğrencilere kar tatili

DENİZLİ'de yüksek kesimlerde taşımalı eğitimden yaralanan öğrencilere kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Denizli'nin Çameli, Babadağ, Güney, Serinhisar, Buldan, Acıpayam, Çardak, Akçapınar, Uzunpınar, Gözler, Güzelpınar, Akdere ve Belenardaç mahallerine taşımalı eğitimle gelen öğrencilere okullar yarın (Perşembe) tatil edildi.

Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,(DHA)

==========================

Yozgat'ta kar tatili

YOZGAT il genelinde olumsuz hava muhalefeti nedeniyle ilk, orta ve lise dengi okullarda eğitime 1 gün süreyle tatil edildi.

Yozgat il merkezi ve merkeze bağlı köylerde ilk, orta ve lise dengi okullara kar yağışı nedeniyle yarın bir gün süreyle ara verildi. Bu arada kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de bir gün süreyle izinli sayılacağı açıklandı.

YOZGAT,(DHA)

==============

Kula'da taşımalı eğitime bir günlük kar tatili

MANİSA'nın Kula ilçesinde, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı sistemle eğitim gören öğrenciler için okullar bir gün tatil edildi.

Kula Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, Encekler Mahallesi ve Çarıkballı Mahallesi'nde resmi taşımalı eğitime tabi okullar kar yağışı nedeniyle 1 gün süreyle tatil edildi. İlçe merkezindeki okulların ise eğitime devam edileceği belirtildi.

Haber: Hasan YİĞEN / KULA (Manisa),(DHA)

============================