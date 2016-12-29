Kırıkkale'de okullar bir gün tatil edildi

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA) - KIRIKKALE'de etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA) - KIRIKKALE'de etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, yarın kent genelinde okulların tatil edildiğini açıkladı. Haktankaçmaz, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Yağış nedeniyle Kırıkkale il merkezi ve ilçelerindeki bütün okullar 1 gün süreyle tatil edilmiştir. 29 Aralık 2016 günü için Kırıkkale il merkezi ve ilçelerinde görev yapan hamile ve engelli memurlarımıza 1 gün idari izin verilmiştir" dedi.