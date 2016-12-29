Bilecik'te okullar tatil

BİLECİK, (DHA)- BİLECİK il genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

BİLECİK, (DHA)- BİLECİK il genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

Bilecik Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 29 Aralık Perşembe günü il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamilerin de 29 Aralık Perşembe günü izinli sayılacakları bildirildi.