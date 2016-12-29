Bursa'da 3 ilçede eğitime kar engeli

BURSA, (DHA) - BURSA'nın Yenişehir, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerindeki okullarda, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

BURSA, (DHA) - BURSA'nın Yenişehir, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerindeki okullarda, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Akşam saatlerinde etkisi artıran kar yağışı nedeniyle Yenişehir, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda, ilçe kaymakamlıklarınca alınan kararla eğitime bir gün ara verildi.

Yetkililer, yoğun kar nedeniyle vatandaşları uyardı.