DHA YURT BÜLTENİ - 19

Kırıkkale'de okullar bir gün tatil edildi

Kırıkkale'de okullar bir gün tatil edildi

KIRIKKALE'de etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, yarın kent genelinde okulların tatil edildiğini açıkladı. Haktankaçmaz, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Yağış nedeniyle Kırıkkale il merkezi ve ilçelerindeki bütün okullar 1 gün süreyle tatil edilmiştir. 29 Aralık 2016 günü için Kırıkkale il merkezi ve ilçelerinde görev yapan hamile ve engelli memurlarımıza 1 gün idari izin verilmiştir" dedi.

Haber: Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE,(DHA)

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Burdur’da otobüs yoldan çıktı: 5 yaralı

BURDUR’un Karamanlı İlçesi’nde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün tarlaya uçtuğu kazada, 5 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Karamanlı İlçesi yakınlarında meydana geldi. Muğla’nın Ortaca İlçesi’nden Kayseri’ye giden Akın Polat yönetimindeki 38 YC 838 plakalı yolcu otobüsü, yapım çalışmalarının devam ettiği yolda, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp tarlaya girdi. Kazada, 2’si yabancı uyruklu 20 yolcu ve 3 personelin bulunduğu otobüste, şoför Akın Polat ile yolcular Nihat Arslandok, Özcan Kızmaz, Recep Ergül ve Emriya Görür hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Diğer yolcular ise firmanın göndereceği otobüs gelinceye kadar Karamanlı Belediyesi tarafından konuk edildi.

Haber: Mesut MADAN / KARAMANLI(Burdur),(DHA)

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Bilecik'te okullar tatil

BİLECİK il genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın için 1 gün süreyle ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Bilecik Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 29 Aralık Perşembe günü il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamilerin de 29 Aralık Perşembe günü izinli sayılacakları bildirildi.

BİLECİK,(DHA)

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Bursa'da FETÖ'den gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevkedildi (2)

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Bursa'da FETÖ soruşturması kapsamında sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Zanlıların adliyeye girişleri

Haber: Mehmet İNAN / BURSA,(DHA)

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Bilecik'te okullar tatil

BİLECİK il genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

Bilecik Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 29 Aralık Perşembe günü il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamilerin de 29 Aralık Perşembe günü izinli sayılacakları bildirildi.

Haber: Cafer ELMAS / BİLECİK,(DHA)

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Bursa'da işyerinde yangın: 1 yaralı

BURSA'da bir işyerinde kimyasal maddenin sobaya sıçraması sonucu çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

Yangın, gece saatlerinde merkez Osmangazi İlçesi İstanbul Yolu Caddesi'ndeki bir işyerinde çıktı. Hava yastığı tamiri yapan işyerinde kimyasal maddelerin çalışma sırasında sobaya sıçraması ile harlanan alevler çevreye sıçradı. Alevleri söndürmek için müdahale eden işyeri sahibi Ersin Albey yüzünden ve ellerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yaralanan Ersin Albey ise ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

-Yangından görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN-Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)

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Malatya’da kız öğrenci yurdunda korkutan yangın: 5 yaralı

MALATYA'da üniversite öğrencilerinin kaldığı özel kız öğrenci yurdunda çıkan yangın panik ve korku yarattı. Öğrenciler kısa sürede tahliye edilirken, yangının çıktığı odada bulunan ve alevlerin arasında kalarak kısmen yanan bir öğrenci ile dumandan etkilenen 5 öğrenci hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi Çevreyolu üzerinde bulunan özel bir kız öğrenci yurdunda gece geç saatlerde yangın çıktı. Üniversite öğrencilerinin kaldığı yurdun 4'üncü katındaki bir odada henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangında alevler kısa sürede yayılırken, öğrenciler büyük panik ve korku yaşadı. Haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangının çıktığı odada bulunan öğrenciler Ayşe Didem Haz (21) yanarak yaralanırken, Azerbaycan uyruklu Numana Aliyeva, Melike Sönmez, Elif Acar ve İrem Demirtaş ise dumandan etkilendi. Öğrenciler daha sonra 112 Ambulansı ile Malatya Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Dumandan etkilenen 2 öğrenciye de olay yerinde hazır bekleyen sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çabaları sonucu söndürüldü. Yurt dışına çıkartılan öğrenciler ise yangnın söndürülmesinin ardından tekrar yurda alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-ÖĞRENCİ YURDU

-HASTANE ACİL YARALILAR DETAY

Haber-Kamera: Mikail PELİT/MALATYA,(DHA)

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'Karnım aç' diye geldi, bağış kutusunu çaldı

KONYA'da karnının aç olduğunu belirtip yardım istemek için geldiği işyerinde bağış kutusunu çalan şüpheli, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, 24 Aralık günü saat 10.20 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yapıcı İş Merkezi'nde bulunan bir bilgisayarcıda meydana geldi. İddiaya göre karnının aç olduğunu belirtip yardım istemek için işyerine gelen kişi, çalışanların meşgul olduğu sırada masanın üstünde bulunan bağış kutusunu alıp cebine koydu. Şüpheli kişi işyerinden ayrıldıktan sonra bağış kutusunun olmadığı fark edildi. Saniyeler içinde meydana gelen hırsızlık olayı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şüphelinin bağış kutusunu çalma anı

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA,(DHA)

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Freni boşalan TIR devrildi: 1 yaralı

HATAY’ın İskenderun İlçesi'nde freni boşalan tahta yüklü TIR, kent girişinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde E91 Karayolu İskenderun Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu yakınlarında meydana geldi. Antakya yönünden İskenderun'a giden 30 yaşındaki Serkan Barkın yönetimindeki 73 DD 624 plakalı tahta yüklü TIR, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkıp karşı yönden gelen plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen minibüsle çarpıştı. Yaklaşık 100 metre sürüklenen TIR'ın şoför mahallinde sıkışan Serkan Barkın yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Barkın, çağırılan ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

TIR'ın dorsesinden çevreye savrulan tahtalar nedeniyle kapanan karayolu, yapılan temizliğin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Uzun kuyruk araçlar

- Kaza yerinden görüntü

- TIR ve çevreye yayılan tahta parçaları

- Polis ve itfaiye ekiplerinin yol üzerindeki çalışmaları

Haber-Kamera: Ufuk Aktuğ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)

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Burdur’da taşımalı eğitime kar tatili

BURDUR’da yoğun kar yağışı nedeniyle Karamanlı, Kemer ve Yeşilova ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi.

Burdur’da dün öğleden sonra başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kar yağışının yoğun olduğu Karamanlı, Kemer ve Yeşilova ilçelerine bağlı köylerden ilçe merkezlerine taşımalı eğitim gören öğrenciler için eğitime yarın ara verilmesi kararlaştırıldı.

Altınyayla İlçesi’nde ise sadece Ballık Köyü’nde eğitime ara verildi.

Haber: Mesut MADAN/BURDUR,(DHA)

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Bursa'da 3 ilçede eğitime kar engeli

BURSA'nın Yenişehir, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerindeki okullarda, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Akşam saatlerinde etkisi artıran kar yağışı nedeniyle Yenişehir, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda, ilçe kaymakamlıklarınca alınan kararla eğitime bir gün ara verildi.

Yetkililer, yoğun kar nedeniyle vatandaşları uyardı.

BURSA, (DHA)

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Adana’da asayiş ve kaçak içki uygulaması

ADANA’da 300 polisin katılımıyla yılbaşı öncesi umuma açık mekanlara yönelik asayiş ve sahte içki uygulaması yapıldı.

Kent merkezindeki 40 umuma açık mekana yönelik gerçekleştirilen asayiş uygulamasına, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli 300 polis katıldı. Emniyet Müdürü Osman Ak'ın talimatıyla yapılan uygulamada, mekanların evrakları incelendi, çalışanlar ile müşterilerin kimlik kontrolü yapıldı ve özel cihazlarla içki şişelerinin üzerindeki barkotlar kontrol edildi. Uygulama genelinde 17 mekana, konsomatris çalıştırma, içki satış, ruhsat ve canlı müzik belgesi olmadığı gerekçesiyle ceza kesilirken, dolandırıcılık suçundan aranan 1 kişi gözaltına alındı. Adana emniyetinin, yılbaşı gününe kadar denetimlere devam edeceği bildirildi.

Haber: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,(DHA)

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