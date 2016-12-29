DHA YURT - Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 34 yaralı

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde şiddetli rüzgâr ve buzlanma nedeni ile yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada otobüste bulunan 34 yolcu yaralandı.

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde şiddetli rüzgâr ve buzlanma nedeni ile yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada otobüste bulunan 34 yolcu yaralandı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Sivas-Ankara Karayolu'nun 55'inci kilometresinde Yıldızeli ilçe merkezine 10 kilometre mesafede yaşandı. Kars'tan Ankara'ya gitmekte olan Ergün Gökçe'nin (52) kullandığı 06 NT 902 plakalı yolcu otobüsü şiddetli rüzgâr ve zeminde oluşan hafif buzlanma nedeni ile kontrolden çıktı. Yolun sağ tarafındaki şarampole yan yatan otobüste bulunan 34 kişi yaralandı. Kazanın duyulması üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan bir kısmı ambulanslarla Sivas kent merkezinde bulunan hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan yolcular ise şiddetli rüzgâr nedeni ile otobüsün kontrolden çıktığını ve şarampole yuvarlandığını söyledi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntüler

-Otobüsün görüntüsü

-Ekiplerin görüntüleri

-Hastaneden görüntüler

-Yaralıların görüntüsü

-Ambulansla götürülüşleri

-Röportaj

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Gökhan CEYLAN / YILDIZELİ(Sivas),(DHA)