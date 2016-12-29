İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

İstanbul,(DHA) İSTANBUL Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.
İstanbul,(DHA) İSTANBUL Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı. İptal edilen seferler şöyle:
İDO'nun iptal ettiği dış hat seferleri:
07:00 Yenikapı - Bandırma Hızlı Feribot
07:45 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü
18:45 Bostancı - Yenikapı - Bandırma Deniz Otobüsü
BUDO'nun ipta lseferleri:
07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
08:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
08:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi
09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi
09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi
10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
11:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
12:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi