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İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

29 Aralık 2016 06:29

İstanbul,(DHA) İSTANBUL Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

İstanbul,(DHA) İSTANBUL Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı. İptal edilen seferler şöyle:

İDO'nun iptal ettiği dış hat seferleri:

07:00 Yenikapı - Bandırma Hızlı Feribot

07:45 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü

18:45 Bostancı - Yenikapı - Bandırma Deniz Otobüsü

BUDO'nun ipta lseferleri:

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

08:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

08:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi

09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi

09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi

10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

11:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

12:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

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