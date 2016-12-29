Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 34 yaralı

Eraydın AYTEKİN-Gökhan CEYLAN/YILDIZELİ(Sivas), (DHA)- SİVAS'ın Yıldızeli ilçesi'nde şiddetli rüzgar ve buzlanma nedeni ile sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün

Eraydın AYTEKİN-Gökhan CEYLAN/YILDIZELİ(Sivas), (DHA)- SİVAS'ın Yıldızeli ilçesi'nde şiddetli rüzgar ve buzlanma nedeni ile sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 34 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Sivas-Ankara karayolu 55'inci kilometrede, Yıldızeli İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta meydana geldi. Kars'tan Ankara'ya giden 52 yaşındaki Ergün Gökçe yönetimindeki 06 NT 902 plakalı yolcu otobüsü iddiaya göre şiddetli rüzgar ve zeminde oluşan hafif buzlanma nedeni ile sürücünün kontrolden çıktı. Yolun sağ tarafındaki şarampole yan yatan otobüste bulunan 34 kişi yaralandı. Kazanın duyulması üzerine polis, jandarma, sağlık ekibi ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdaheleleri yapılan yaralılardan bir bölümü ambulanslarla Sivas kent merkezinde bulunan hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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