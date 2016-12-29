DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- İDO VE BUDO'DA SEFER İPTALLERİ

İstanbul DHA

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı. İptal edilen seferler şöyle:

İDO'nun iptal ettiği dış hat seferleri:

07:00 Yenikapı - Bandırma Hızlı Feribot

07:10 Bostanci-Kartal/Yalova Deniz Otobüsü

07:45 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü

08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

10:30 Yalova-Tuzla-Kartal Deniz Otobüsü

10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

11:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

18:30 Bandirma - Yenikapi Hızlı Feribot

18:45 Bostancı - Yenikapı - Bandırma Deniz Otobüsü

BUDO'nun ipta lseferleri:

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

08:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

08:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi

09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi

09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi

10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

11:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

12:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

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(ÖZEL)

2- KÜÇÜKÇEKMECE'DE ARAÇTAN ATEŞ AÇILDI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Küçükçekmece Atatürk Caddesi'nde akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi yada kişilerin bulunduğu seyir halindeki araçtan cadde üzerinde bulunan vatandaşlara ardından da bir tekel bayisine ateç açıldı. Cadde üzerinde açılan ateş sonucu ağır yaralanan F. D. (21) hayatını kaybetti. Tekel bayisine açılan ateşte ise bir kişi hafif şekilde yaralandı.

CADDE ÜZERİNDE ARAÇTAN ATEŞ AÇILDI

Olay, Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; saat 20.30 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde seyir halinde giden ve plakası öğrenilemeyen siyah bir araçtaki kimliği belirsiz kişi yada kişiler, cadde üzerinde bulunan vatandaşların üzerine henüz bilinmeyen bir nedenle ateş açtı. Açılan ateş sonucu araç kaçarken, ne olduğunu anlamayan vatandaşlar ise etrafa kaçtı. Bu sırada F. D. (21) isimli genç araçtan açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Araç aynı cadde üzerinde 400 metre ileride de bir tekel bayii önüne gelerek işyerine kurşun yağdırdıktan sonra kayıplara karıştı. Açılan ateş sonucu işyerinde bulunan E. T. (37) hafif şekilde yaralandı.Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde kanlar içinde yatan F. D.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Saldırı sonrası ağır yaralanan F. D.'nin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Hafif yaralanan E. T. ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

POLİS EKİPLERİ DETAYLI İNCELEME YAPTI

Her iki saldırı sonrası polis ekipleri olay yerini şeritle kapatarak detaylı çalışma yaptı. Polis ekiplerinin olay yerinde tüm delilleri inceleyerek kayıt altına aldı. Olay sonrası çevredeki işyerlerinin güvenlik kamera görüntülerini araştıran polis ekipleri, kayıplara karışan aracın kaçış güzergahındaki MOBESE görüntülerini de inceleme altına aldığı öğrenildi. Polis ekipleri her iki olay sonrası geniş çaplı soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği işyeri

- Polis ekiplerinin çalışması

- Tekel bayii sahibinin kardeşi ile röp

- Genel ve detaylar

29.12.2016 - 06.57 Haber Kodu : 161229017

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3- ÜMRANİYE'DE BIÇAKLANAN KİŞİ YARALI HALDE EVİNE GİDERKEN ÖLDÜ

Haber - Kamera: Uğur AYAZSIN - Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL DHA

Ümraniye'de kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklanan Vedat Arslan (41) yaralı halde evine gitmeye çalışırken 300 metre ilerledikten sonra hayatını kaybetti.

Olay, Ümraniye Hekimbaşı Mahallesi Yıldıztepe Caddesi girişinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 RJT 18 plakalı otomobilini cadde girişine park eden çatı ustası Vedat Arslan(41), burada bir kişi ile tartıştı. Tartışmanın ardından henüz kimliği belirlenemeyen kişi, Arslan'ı bıçaklayarak kaçtı. Yaralı Vedat Arslan, Eyüp Sultan sokaktaki evine gitmeye çalıştı. Yaklaşık 300 metre kan kaybederek ilerleyen Arslan sokağın girişinde yere yığıldı.

Yerde yatan Arslan'ı gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan incelemede Vedat Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Arslan'ın yakınları sokakta gözyaşı döktü.

Ceset olay yeri ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ümraniye Devlet H2astanesi morguna götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yerdeki ceset

-Sokaktan detaylar

-Çevredekiler

-Ambulans

-Polis ekipleri

-Olay Yeri İnceleme Ekipleri

-Olayın gerçekleştiği yer

-Genel ve detay

28.12.2016 - 22.23 Haber Kodu : 161228177

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4- İSTANBUL'DA 159 NOKTADA ASAYİŞ DENETİMİ

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

İstanbul'da, kentin tüm ilçelerinde 5 bin polisle asayiş denetimi yapıldı. 101 aranan kişi gözaltına alınırken 7 ruhsatsız tabanca ve 3 kurusıkı tabanca ele geçirildi. 110 araç trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı farklı birimlerde görev yapan toplam 5 bin polisle kentin tüm ilçelerinde asayiş denetimi yapıldı. Toplam 159 noktada yapılan denetimlerde, şüpheli görülen araçlar durduruldu. Fatih'te polis, şüphelendikleri kişileri durdurarak üst araması ve GBT(Genel Bilgi Tarama)sorgusu yaptı. Uygulama yapan ekiplere, polis helikopteri de havadan destek verdi.

"Yeditepe Huzur Uygulaması" kapsamında yapılan denetimler ve operasyonlar sonucunda 7 ruhsatsız tabanca ve 3 kurusıkı tabanca, 53.15 gram uyuşturucu madde ele geçirldi. 28 bin 278 kişinin GBT sorgusu yapılırken 101 aranan kişi gözaltına alındı. Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından 6972 aracın sorgusunun yapıldığı, bu araçlardan 110'u trafikten men edilirken 180 bin 725 TL trafik para cezasının kesildiği, 610 işyeri denetlenirken, 46 işyerine cezai işlem uygulandığı belirtildi. Ayrıca uygulamada 20 lt kaçak fıçı içki ile 150 şişe kaçak içki ele geçirildi. Bunun yanında aramalar sırasında 19 kişi suç ve suç unsuruyla birlikte yakalandı. İstanbul genelinde 39 ilçede 159 noktada eş zamanlı olarak yapılan uygulamanın İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan tarafından yönetildiği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Eminönü'nden asayiş uygulamasından görüntü

-Polis ekiplerinin araçları durdurmalarından görüntüler

-Şüpheli görülen araçların aranmasından detaylar

-Üst aramasından görüntüler

-Polis helikopterinden detaylar

-Vatandaştan röp.

-Genel görüntüler

28.12.2016 - 21.58 Haber Kodu : 161228175

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(ÖZEL)

5- 2 BUÇUK DAKİKADA 55 CEP TELEFONUNU BÖYLE ÇALDILAR

* Sultangazi'de bir telefoncu dükkanına gelen yüzleri maskeli 4 şüpheli 2 buçuk dakikada kepengi demir levye ile kırarak içerinden yaklaşık 80 bin lira değerindeki 55 cep telefonunu alarak kayıplara karıştı.

* O anlar dükkanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Haber-Kamera: Hakan KAYA -Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA)

Olay Sultangazi 50. Yıl Mahallesi, B Caddesi üzerinde bulunan bir telefoncu dükkanında geçtiğimiz Salı günü saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ellerinde demir levye bulunan yüzleri maskeli 4 kişi dükkanın kepenklerini levye yardımıyla kırarak 2 buçuk dakikada içeriden yaklaşık 80 bin lira değerinde 55 cep telefonunu alarak kayıplara karıştı.

O ANLAR KAMERALARA BÖYLE YANSIDI

Olay anı ise dükkanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kameralara yansıyan görüntülerde, telefoncu dükkanının önüne ellerinde demir levye bulunan yüzleri maskeli 4 şüpheli yaklaşıyor. Maskeli şüpheliler daha sonra ellerindeki levye ile kepengi kırmaya çalışıyor. Bir süre sonra kepengi ve kapıyı kırmayı başaran şüphelilerden ikisi dükkanın içerisine girerken, diğer iki şüphelinin ise dışarıda nöbet tuttuğu görülüyor. İçeri giren iki şüpheli daha sonra yaklaşık 80 bin lira değerindeki 55 cep telefonunu alarak dükkandan çıktığı görülüyor. Dükkan sahibi Ömer Yılmaz, olayda yaklaşık 80 bin lira değerinde 55 cep telefonunun çalındığını belirtti. Olayın ardından güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekiplerinin kaçan şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Yüzleri maskeli 4 şüphelinin dükkanın önüne gelmesi

-Şüphelilerin demir levye yardımıyla kepengi kırması

-Şüpheli iki kişinin dışarıda nöbet tutarken iki şüphelinin dükkana girmesi

-Dükkana giren şüpehilerin cep telefonlarını alması

-Şüphelilerin dükkandan çıkması

(AKTÜEL)

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-Dükkan sahibiyle röp.

-Genel ve detaylar

29.12.2016 - 02.39 Haber Kodu : 161229010

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6- CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NDAN YIL SONU DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Haber - Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL DHA

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı, 2016 yılının değerlendirildiği bir toplantı düzenledi. Beşiktaş'ta bulunan Dedeman Otel'de bu akşam yapılan toplantıya İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, Grup Başkanvekili Engin Altay ile CHP MYK üyeleri İstanbul Milletvekilleri, meclis üyeleri ve İlçe başkanları katıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat toplantının başında bir konuşma yaptı. 2016 yılını değerlendiren Canpolat, Cumhurbaşkanlığı sistemine karşı olduklarını söyledi. İstanbul'da mahalle temsilciliklerini örgütlediklerini belirten Canpolat, "Başkanlık sistemine ilişkin teklif gündeme geldiğinde, ilk mücadelemizi mahalle ve sokaklarda başlatacağız" dedi.

Canpolat , "Başkanlık sistemine, ülkeyi bölmek isteyen bu sisteme karşı bütün CHP'lilerin, Mustafa Kemal'in ilkelerine, Cumhuriyete, demokrasiye, özgürlüklere sahip çıkanlar olarak İstanbul'da seferberlik başlatıyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Salondan görüntüler

-Canpolat'ın konuşması

-Genel ve detaylar

28.12.2016 - 21.30 Haber Kodu : 161228173