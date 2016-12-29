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Aydın'da bazı ilçelerin yolları kardan kapandı

29 Aralık 2016 08:48

Ediz VERDİOĞLU/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, Bozdoğan-Yatağan karayolu başta olmak üzere yüksek kesimlerindeki mahallelerin yolları

Ediz VERDİOĞLU/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, Bozdoğan-Yatağan karayolu başta olmak üzere yüksek kesimlerindeki mahallelerin yolları ulaşıma kapandı.
Aydın'da Koçarlı ve Bozdoğan ilçelerinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Koçarlı'nın yüksek kesimlerine yağan kar nedeniyle büyükşehir yasasıyla mahalleye dönüştürülen birçok köye ulaşım zorlaştı. Yağan kar, yüksek kesimlerdeki mahallelerde yolların kapanmasına neden oldu. Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin ekipleri iş makineleriyle kar ve buzlanma nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışma başlattı. Koçarlı Belediye Başkanı Mutlu Öztürk de gece mesaisi yaparak yol açma çalışmalarını denetledi.
Bozdoğan'da da dün başlayan ve gece etkisini artıran kar nedeniyle Bozdoğan- Yatağan karayolu ulaşıma kapandı. Bozdoğan Belediye Başkanı Salim Tümer Apaydın, yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşları kurtarmak ve ulaşımı kapanan mahalle yollarının açılması için kriz masası oluşturduklarını söyledi.

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