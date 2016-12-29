Nazilli Belediyespor Eren'in peşinde

NAZİLLİ, (DHA)- SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıyı 21 puanla 11'inci sırada bitirerek zirve yarışının gerisinde kalan Nazilli Belediyespor, İnegölspor'la yollarını ayıran eski
NAZİLLİ, (DHA)- SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıyı 21 puanla 11'inci sırada bitirerek zirve yarışının gerisinde kalan Nazilli Belediyespor, İnegölspor'la yollarını ayıran eski oyuncusu Eren Açıkgöz'le temasa geçti.
Bucaspor'dan eski kalecisi Kurtuluş Yurt'u alarak ilk hamlesini gerçekleştiren siyah beyazlıların forvet ve kanatlarda da görev alan Eren'le de işi bitirdiği öğrenildi.
Siyah beyazlı formayı daha önce 2014-15 sezonunda forma giyen 26 yaşındaki oyuncu, 32 maçta 12 gol atmıştı.